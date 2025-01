Santos: saiba o que Pelé ‘falou’ para Neymar em vídeo feito por Inteligência Artificial

O Santos reacendeu as esperanças de repatriar Neymar após o técnico Jorge Jesus, do Al Hilal, confirmar que o brasileiro não será inscrito no campeonato nacional da Arábia Saudita. Isso significa que Neymar terá apenas a Champions League da Ásia para disputar até junho, quando seu contrato com o clube saudita chegará ao fim.

O Peixe trabalha em uma estratégia para viabilizar o retorno do craque, inicialmente por empréstimo, com a possibilidade de um acordo definitivo posteriormente. A informação foi publicada pelo "GE" e confirmada pelo Lance!

Segundo o Lance! apurou, o Santos enviou ao estafe de Neymar um vídeo especial, criado com tecnologia de Inteligência Artificial, onde Pelé “diz” que “a casa do jogador é a Vila Belmiro” e que “a camisa 10 do Santos está esperando por Neymar”. O objetivo do vídeo é reforçar que, mesmo diante do interesse de outros clubes, o lugar de Neymar é na Baixada Santista.

— Nenhuma informação, não tem que criar nenhuma expectativa, mas a casa está aberta, a porta está aberta no momento que ele quiser — declarou Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

As partes se falam constantemente, desde o início da gestão Teixeira, no começo do ano passado. A relação entre Teixeira e a família Neymar é antiga.

Em entrevista ao ex-jogador Romário no canal do YouTube do "Baixinho", Neymar demonstrou nostalgia e carinho pelo Santos.

— Emoção ou razão, como que decide isso (risos)? Sempre falei que tive vontade de jogar no Flamengo, por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, então é minha casa.

Neymar com a taça do Paulistão 2024 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O maior entrave para o retorno de Neymar é o alto salário. Conforme a revista Forbes, o atacante ganha US$ 80 milhões anuais (aproximadamente R$ 453,7 milhões), o que representa cerca de R$ 37,8 milhões por mês. Para contornar essa dificuldade, o Santos estuda uma proposta financeira que inclui bônus ligados a ações comerciais, vendas de camisas e receitas com patrocinadores.

Um dos trunfos do Peixe é a sólida relação de confiança com Neymar pai, que intermediou importantes parcerias, incluindo o acordo com a Blaze, atual patrocinadora master do clube. Neymar pai, que lidera a NN Consultoria, desempenha papel estratégico ao articular planos de investimento e viabilizar a estrutura necessária para trazer o craque de volta.

Com o contrato de Neymar no Al Hilal chegando ao fim, o Santos aposta na relação familiar com o jogador e na mobilização financeira para concretizar seu retorno à Vila Belmiro.