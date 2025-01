Santos: saiba por que Brazão saiu na frente pela titularidade no gol

Gabriel Brazão largou na frente de João Paulo na disputa pela titularidade no gol do Santos nesta temporada. Com uma atuação de destaque, o goleiro foi peça fundamental na vitória do Peixe por 2 a 1 contra o Mirassol, na última quinta-feira, durante a estreia do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️Santos: saiba o que Pelé ‘falou’ para Neymar em vídeo feito por Inteligência Artificial

— Eu e o João, a gente tem uma disputa muito saudável, um ajudando ao outro. Temos uma grande amizade, nos entregamos ao máximo nos treinamentos e deixamos a dor de cabeça ao treinador. O João me ajuda muito no dia a dia, e eu tento ajudar, também, o que eu posso. Vamos nos fortalecendo e nos tornando melhores goleiros — afirmou Gabriel Brazão.

Ainda se ajustando à filosofia de jogo do técnico Pedro Caixinha, a defesa santista enfrentou dificuldades diante do Mirassol, que criou várias oportunidades de perigo. Apesar disso, Brazão minimizou as falhas defensivas e destacou a importância de focar nos treinamentos e na comunicação para corrigir os erros apresentados. Brazão mostrou segurança ao realizar, pelo menos, quatro defesas importantes, incluindo uma cabeçada perigosa de Iuri Castilho, que ameaçou a meta santista enquanto o placar ainda estava empatado.

continua após a publicidade

O goleiro também elogiou o trabalho de José Belman, novo preparador de goleiros, que substituiu Arzul e Oscar Rodriguez.

— Eu sou muito grato ao Arzul e ao Oscar que estavam aqui. Foram pessoas fundamentais no meu crescimento no ano passado. Teve agora a mudança, com a chegada do José Belman. Posso falar que me sinto privilegiado porque eu pude trabalhar na Espanha e na Itália. O trabalho dele é muito parecido com o que tive na Europa. São trabalhos distintos, cada um tem sua valência. Todos os goleiros estão aprendendo muito com ele — explicou Brazão.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Apesar das fragilidades defensivas, o Mirassol só conseguiu marcar por meio de um pênalti já nos acréscimos. Ao longo do jogo, o Peixe sofreu 19 finalizações, sendo nove no alvo, e Brazão defendeu oito delas.

continua após a publicidade

— Fico feliz em ter ajudado o grupo. O mais importante é a vitória, os três pontos. Graças a Deus, pude fazer um grande jogo e ajudar os meus companheiros. Na temporada passada fiz grandes partidas, até contra o próprio Mirassol, jogo que terminou 0 a 0. Como eu sempre disse, estou aqui para ajudar. Sou muito feliz aqui no Santos, onde tive a oportunidade de me reencontrar — disse o goleiro.

Desde que assumiu a titularidade em 2024, após a lesão de João Paulo, Brazão disputou 32 partidas, sofreu 29 gols e foi peça-chave na conquista da Série B, desempenho que resultou na renovação de seu contrato até 2028. Com a vitória, o Santos ocupa a segunda colocação no Grupo B do Paulistão, atrás do Guarani por critérios de desempate. O próximo desafio será contra a Ponte Preta, no domingo, às 20h30, no Estádio Moisés Lucarelli.