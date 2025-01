Imprensa europeia destaca negociação de Neymar com o Santos

O Santos reacendeu as esperanças de repatriar Neymar após o técnico Jorge Jesus, do Al Hilal, confirmar que o brasileiro não será inscrito no campeonato nacional da Arábia Saudita. Na imprensa europeia, o assunto do possível retorno de Neymar ao Peixe tem sido destaque nos últimos dias.

O "Mundo Deportivo" destacou que o Santos tenta um contrato de seis meses com o jogador. Com o vínculo de Neymar com o Al Hilal chegando ao fim, o clube brasileiro aposta na relação familiar com o jogador e na mobilização financeira para concretizar seu retorno à Vila Belmiro.

- A possibilidade cada vez mais remota de ele encerrar sua fracassada aventura saudita é motivo de esperança para o clube brasileiro, que inicialmente concordaria em mantê-lo por seis meses. Embora o clube brasileiro saiba que a empresa é complicada, também pretende mantê-lo por mais tempo - escreveu o veículo espanhol.

O Peixe trabalha em uma estratégia para viabilizar o retorno do craque, inicialmente por empréstimo, com a possibilidade de um acordo definitivo posteriormente.

O maior entrave para o retorno de Neymar é o alto salário. Conforme a revista Forbes, o atacante ganha US$ 80 milhões anuais (aproximadamente R$ 453,7 milhões), o que representa cerca de R$ 37,8 milhões por mês. Para contornar essa dificuldade, o Santos estuda uma proposta financeira que inclui bônus ligados a ações comerciais, vendas de camisas e receitas com patrocinadores.

