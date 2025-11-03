Santos e Internacional na briga: chances atualizadas de rebaixamento no Brasileirão
Ceará é o grande vitorioso da 31ª rodada na luta contra a degola
Ao fim da 31ª rodada do Brasileirão, os quatro times que ocupam a zona de rebaixamento enfrentam situação bem delicada, como mostram os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os gigantes Santos e Internacional, no entanto, ainda correm risco de descenso.
Risco de rebaixamento no Brasileirão
Sport - 99,97%
Juventude - 96,5%
Fortaleza - 79,7%
Vitória - 65,5%
Santos - 33,2%
Internacional - 9,6%
Bragantino - 9,4%
Ceará - 2,9%
Atlético-MG - 2,1%
Grêmio - 1%
Corinthians, Vasco e São Paulo - < 1%
Fonte: UFMG
A rodada foi excelente para o Ceará, que venceu time da parte de cima da tabela, o Fluminense, e foi o único vitorioso entre os últimos dez colocados do Brasileirão. Dessa forma, suas chances de rebaixamento passaram de mais de 30% para apenas 2,9%.
Classificação de momento dos últimos colocados
11º - Grêmio (39) - 31 jogos
12º - Ceará (38) - 31 jogos
13º - Atlético-MG (37) - 30 jogos
14° - Bragantino (36) - 31 jogos
15º - Internacional (36) - 31 jogos
16º - Santos (33) - 30 jogos
17º - Vitória (31) - 31 jogos
18 - Fortaleza (28) - 30 jogos
19º - Juventude (26) - 31 jogos
20º - Sport (17) - 30 jogos
Pontuação mágica nesta edição do Brasileirão
A universidade também crava que a partir dos 48 pontos os times estão livres da degola. De 41 para cima, a probabilidade de ficar na primeira divisão é maior do que de cair. O Santos, por exemplo, precisaria de mais 8 pontos para isso - duas vitórias e dois empates em oito jogos.
Chances de ser rebaixado com cada pontuação em 2025
45 pontos - 0,6%
44 pontos - 3,1%
43 pontos - 11,1%
42 pontos - 27,5%
41 pontos - 50,4%
40 pontos - 73%
39 pontos - 88,5%
38 pontos - 96,5%
37 pontos - 99,5%
36 pontos ou menos - 100%
Fonte: UFMG
