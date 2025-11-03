Ao fim da 31ª rodada do Brasileirão, os quatro times que ocupam a zona de rebaixamento enfrentam situação bem delicada, como mostram os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os gigantes Santos e Internacional, no entanto, ainda correm risco de descenso.

Risco de rebaixamento no Brasileirão

Sport - 99,97%

Juventude - 96,5%

Fortaleza - 79,7%

Vitória - 65,5%

Santos - 33,2%

Internacional - 9,6%

Bragantino - 9,4%

Ceará - 2,9%

Atlético-MG - 2,1%

Grêmio - 1%

Corinthians, Vasco e São Paulo - < 1%

Fonte: UFMG

A rodada foi excelente para o Ceará, que venceu time da parte de cima da tabela, o Fluminense, e foi o único vitorioso entre os últimos dez colocados do Brasileirão. Dessa forma, suas chances de rebaixamento passaram de mais de 30% para apenas 2,9%.

Classificação de momento dos últimos colocados

11º - Grêmio (39) - 31 jogos

12º - Ceará (38) - 31 jogos

13º - Atlético-MG (37) - 30 jogos

14° - Bragantino (36) - 31 jogos

15º - Internacional (36) - 31 jogos

16º - Santos (33) - 30 jogos

17º - Vitória (31) - 31 jogos

18 - Fortaleza (28) - 30 jogos

19º - Juventude (26) - 31 jogos

20º - Sport (17) - 30 jogos

Jogadores do Ceará comemoram gol marcado contra o Fluminense (Foto: Thiago Juvencio / Photo Premium / Gazeta Press)

Pontuação mágica nesta edição do Brasileirão

A universidade também crava que a partir dos 48 pontos os times estão livres da degola. De 41 para cima, a probabilidade de ficar na primeira divisão é maior do que de cair. O Santos, por exemplo, precisaria de mais 8 pontos para isso - duas vitórias e dois empates em oito jogos.

Chances de ser rebaixado com cada pontuação em 2025

45 pontos - 0,6%

44 pontos - 3,1%

43 pontos - 11,1%

42 pontos - 27,5%

41 pontos - 50,4%

40 pontos - 73%

39 pontos - 88,5%

38 pontos - 96,5%

37 pontos - 99,5%

36 pontos ou menos - 100%

Fonte: UFMG