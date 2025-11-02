Torcedores do Internacional se envolvem em briga após jogo contra o Atlético

Após o empate em 0 a 0 contra o Atlético na noite desde domingo (2), um grupo de torcedores do Internacional se envolveu em uma briga entre si durante saída do Beira-Rio. Foi necessária intervenção da polícia para conter o tumulto.

Após o empate em 0 a 0 contra o Atlético na noite desde domingo (2), um grupo de torcedores do Internacional se envolveu em uma briga entre si durante saída do Beira-Rio. Foi necessária intervenção da polícia para conter o tumulto.

continua após a publicidade

O Inter teve um jogador a mais desde os 15 minutos da primeira etapa, e mesmo diante dessa situação não conseguiu sair com a vitória. O momento do Colorado no campeonato é delicado: o clube ocupa a 15ª posição, apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

Confira as cenas lamentáveis da briga entre os torcedores:

Protestos da torcida do Inter durante o jogo

Durante a partida deste domingo (2), a diretoria do Internacional foi alvo de protestos por parte da torcida. Cédulas falsas de R$3,00 com o rosto de dirigentes do clube foram levadas ao Beira-Rio e jogadas no gramado. Confira:

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

Com os dois times precisando vencer para se afastar da temida zona de rebaixamento, Internacional e Atlético-MG tiveram um adversário a mais em campo: a arbitragem. Atrapalhado, Alex Gomes Stefano foi acionado pelo VAR para expulsar o zagueiro do Galo Vitor Hugo, para reverter penalidade marcada e anular vermelho para Alan Patrick. Não faltou reclamação de ambos os lados no 0 a 0 da partida da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter não soube aproveitar a vantagem numérica, e o Galo se defendeu bem, neutralizando as ações ofensivas do colorado.

Alex Gomes Stefano, árbitro carioca durante partida entre Internacional x Atlético-MG, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. (FOTO: Roberto Vinícius/Agafoto/Gazeta Press)<br><br>

O que vem por aí?

Internacional e Atlético-MG voltam a campo na quarta-feira (5), ambos contra os times baianos. O Colorado vai a Salvador enfrentar o Vitória, às 19h (de Brasília), no Barradão, em duelo que vale seis pontos. Já o Galo recebe o Bahia, as 20h, na Arena MRV.

continua após a publicidade

Do lado do Inter Borré e Mercado tomaram terceiro amarelo e ficam fora do jogo contra o Vitória. Já do lado do Galo, Vitor Hugo cumpre suspensão automática pelo vermelho direto.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional