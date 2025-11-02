Saiba como Vojvoda pretende utilizar Robinho Jr. no elenco profissional do Santos

O atacante Robinho Jr., de apenas 17 anos, é um dos xodós da torcida do Santos e também do companheiro de elenco Neymar.

O camisa 10 do Peixe já afirmou em diversos comentários nas redes sociais que iria cuidar do garoto nessa transição da base para o elenco profissional do Peixe assim como o ex-jogador Robinho fez com o Menino da Vila.

Constantemente ovacionado pela torcida, o jogador vivencia o primeiro ano no elenco profissional do Santos. Recentemente, ao lado de JP Chermont ele reforçou em alguns jogos o time Sub-20 do time da Baixada Santista, que se classificou para a final do Paulistão da categoria.

A falta de eficiência do ataque do Peixe tem incomodado a torcida, e quando Robinho Jr. tem a oportunidade de entrar na partida, demonstra atitude e habilidade no um contra um.

Ele fez a estreia como profissional em julho deste ano, em amistoso contra a Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo.

Vojvoda tem dado oportunidade ao garoto e, na partida diante do Fortaleza, jogou pela ponta direita, ao lado de Neymar e Guilherme.

Robinho Jr. entrou no segundo tempo do duelo entre o Santos e o Fortaleza, na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Elogios de Vojvoda:

Após o empate por 1 a 1 entre Santos e Fortaleza, na tarde do último sábado (1), na Vila Belmiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou a postura de Robinho Jr., o Menino da Vila, e pediu que o jovem mantenha o bom nível apresentado em campo.

— Tem que mostrar o que apresentou no segundo tempo. Jogou mais de cinquenta minutos e correspondeu. Isso é coisa de jogador profissional, não mais de base. Quando quer entrar no futebol profissional, onde realmente se jogam coisas grandes, precisa demonstrar. E ele demonstrou o que precisava hoje. A porta do time principal está aberta, e quero que ele conquiste o espaço. Jogadores com esse tipo de qualidade e personalidade precisam continuar evoluindo — afirmou o treinador argentino.

Vojvoda também comparou as etapas da partida e destacou a evolução da equipe após o intervalo:

— O primeiro tempo foi mais disputado e brigado, bastante equilibrado. Já o segundo foi diferente, mas reconheço que ele fez uma boa partida. Agora precisa manter esse nível, não se conformar. Tem que seguir demonstrando, exigindo e me mostrando que está pronto — completou.

O elenco santista ganhou folga neste domingo (2). O Santos volta a campo na próxima quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o líder Palmeiras, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.