Santos dobra chances de rebaixamento; veja a probabilidade dos clubes

Derrota faz o risco do Peixe subir, enquanto outros clubes seguem na briga para se manter na Série A

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 21/10/2025
11:19
Santos está em risco no Brasileirão (Foto: Jota Erre/AGIF)
A derrota do Santos para o Vitória por 1 a 0, nesta segunda-feira (21), acendeu o sinal de alerta no clube. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o time paulista tem 34,8% de chances de ser rebaixado.

O número mais que dobrou em relação à rodada anterior, quando, após a vitória sobre o Corinthians, o Santos tinha apenas 13,9% de risco de queda. O desempenho da rodada explica o aumento: o Rubro-Negro venceu o Peixe em um confronto direto, assim como o Juventude bateu o Red Bull Bragantino e ganhou um respiro na competição.

O Sport, com 99,79% de probabilidade de queda, é o principal candidato ao rebaixamento, seguido por Fortaleza (90,4%) e Juventude (89,4%). Vitória (44,6%) e Santos (34,8%) aparecem logo em seguida.

Entre os times com menor risco estão Atlético-MG (12,8%), Ceará (6,6%) e Internacional (5,5%). Já São Paulo (1,7%), Vasco da Gama (0,27%) e Fluminense (0,037%) fecham a lista de clubes com menor chance de queda.

Veja abaixo os números:

  • Sport – 99,79%
  • Fortaleza – 90,4%
  • Juventude – 89,4%
  • Vitória – 44,6%
  • Santos – 34,8%
  • Atlético-MG – 12,8%
  • Ceará – 6,6%
  • Internacional – 5,5%
  • São Paulo – 1,7%
  • Vasco da Gama – 0,27%
  • Fluminense – 0,037%

Confira abaixo os jogos da 30ª rodada do Brasileirão

  1. Atlético-MG x Ceará
  2. Vitória x Corinthians
  3. Fluminense x Internacional
  4. Sport x Mirassol
  5. Fortaleza x Flamengo
  6. São Paulo x Bahia
  7. Botafogo x SantosGrêmio x Juventude
  8. Red Bull Bragantino x Vasco
  9. Palmeiras x Cruzeiro
Vitória respirou após vencer o Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)
Vitória respirou após vencer o Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)

