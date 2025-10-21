Santos dobra chances de rebaixamento; veja a probabilidade dos clubes
Derrota faz o risco do Peixe subir, enquanto outros clubes seguem na briga para se manter na Série A
- Matéria
- Mais Notícias
A derrota do Santos para o Vitória por 1 a 0, nesta segunda-feira (21), acendeu o sinal de alerta no clube. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o time paulista tem 34,8% de chances de ser rebaixado.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Santos x Vitória: CBF divulga áudios do VAR em lances que geraram reação de Neymar
Futebol Nacional21/10/2025
- Vitória
Análise: Vitória mostra resistência e ‘goleia’ o Santos para derrubar tabus
Vitória21/10/2025
- Vitória
Jair Ventura exalta quebra de tabu do Vitória contra o Santos: ‘Nome na história’
Vitória21/10/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O número mais que dobrou em relação à rodada anterior, quando, após a vitória sobre o Corinthians, o Santos tinha apenas 13,9% de risco de queda. O desempenho da rodada explica o aumento: o Rubro-Negro venceu o Peixe em um confronto direto, assim como o Juventude bateu o Red Bull Bragantino e ganhou um respiro na competição.
O Sport, com 99,79% de probabilidade de queda, é o principal candidato ao rebaixamento, seguido por Fortaleza (90,4%) e Juventude (89,4%). Vitória (44,6%) e Santos (34,8%) aparecem logo em seguida.
Entre os times com menor risco estão Atlético-MG (12,8%), Ceará (6,6%) e Internacional (5,5%). Já São Paulo (1,7%), Vasco da Gama (0,27%) e Fluminense (0,037%) fecham a lista de clubes com menor chance de queda.
Veja abaixo os números:
- Sport – 99,79%
- Fortaleza – 90,4%
- Juventude – 89,4%
- Vitória – 44,6%
- Santos – 34,8%
- Atlético-MG – 12,8%
- Ceará – 6,6%
- Internacional – 5,5%
- São Paulo – 1,7%
- Vasco da Gama – 0,27%
- Fluminense – 0,037%
Confira abaixo os jogos da 30ª rodada do Brasileirão
- Atlético-MG x Ceará
- Vitória x Corinthians
- Fluminense x Internacional
- Sport x Mirassol
- Fortaleza x Flamengo
- São Paulo x Bahia
- Botafogo x SantosGrêmio x Juventude
- Red Bull Bragantino x Vasco
- Palmeiras x Cruzeiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias