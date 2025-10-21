Santos dobra chances de rebaixamento; veja a probabilidade dos clubes

A derrota do Santos para o Vitória por 1 a 0, nesta segunda-feira (21), acendeu o sinal de alerta no clube. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o time paulista tem 34,8% de chances de ser rebaixado.

O número mais que dobrou em relação à rodada anterior, quando, após a vitória sobre o Corinthians, o Santos tinha apenas 13,9% de risco de queda. O desempenho da rodada explica o aumento: o Rubro-Negro venceu o Peixe em um confronto direto, assim como o Juventude bateu o Red Bull Bragantino e ganhou um respiro na competição.

O Sport, com 99,79% de probabilidade de queda, é o principal candidato ao rebaixamento, seguido por Fortaleza (90,4%) e Juventude (89,4%). Vitória (44,6%) e Santos (34,8%) aparecem logo em seguida.

Entre os times com menor risco estão Atlético-MG (12,8%), Ceará (6,6%) e Internacional (5,5%). Já São Paulo (1,7%), Vasco da Gama (0,27%) e Fluminense (0,037%) fecham a lista de clubes com menor chance de queda.

Veja abaixo os números:

Sport – 99,79%

Fortaleza – 90,4%

Juventude – 89,4%

Vitória – 44,6%

Santos – 34,8%

Atlético-MG – 12,8%

Ceará – 6,6%

Internacional – 5,5%

São Paulo – 1,7%

Vasco da Gama – 0,27%

Fluminense – 0,037%

Confira abaixo os jogos da 30ª rodada do Brasileirão

Atlético-MG x Ceará Vitória x Corinthians Fluminense x Internacional Sport x Mirassol Fortaleza x Flamengo São Paulo x Bahia Botafogo x SantosGrêmio x Juventude Red Bull Bragantino x Vasco Palmeiras x Cruzeiro