Santos divulga lista de relacionados para o duelo contra o Red Bull Bragantino

O Santos divulgou neste domingo (28) a lista de relacionados para o duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade é a presença do recém-contratado Billal Brahimi, que foi apresentando na última sexta-feira (26), em entrevista coletiva. O francês naturalizado argelino assinou contrato até o fim de 2026.

Após mais de dois meses afastado por dores na panturrilha, Willian Arão volta a ser relacionado pelo Santos e pode disputar apenas sua segunda partida com a camisa do Alvinegro Praiano.

Santos divulga a lista de relacionados para o jogo contra o Red Bull Bragantino. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Desfalques:

O Santos mais uma vez não poderá contar com o atacante Neymar, que sofreu uma lesão na coxa direita. Escobar está suspenso, e Souza deve assumir a vaga.

Além deles, Gabriel Bontempo (lesão muscular de grau 2 no adutor da coxa direita), Victor Hugo (lesão no músculo adutor da coxa direita) e Adonis Frías (desconforto na panturrilha direita) também desfalcam o Peixe na partida.

Adonis Frías deverá ser substituído pelo também recém-chegado Alexis Duarte, formando dupla de zaga com Luan Peres. Rollheiser deve entrar novamente no lugar de Neymar, atuando ao lado de João Schmidt, Zé Rafael e Barreal. Guilherme e Lautaro Díaz compõem o ataque. Na lateral direita, Meyke e Igor Vinícius disputam a vaga.

Campeonato Brasileiro:

No primeiro turno do Brasileirão, o Massa Bruta levou a melhor na Vila Belmiro, vencendo por 2 a 1, na 6ª rodada. Pelo Campeonato Paulista, nas quartas de final, o Santos eliminou o time do interior ao vencer em casa por 2 a 0.

O time vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na Vila Belmiro. Fora de casa, acumula um empate sem gols contra o Fluminense e outro por 1 a 1 diante do Atlético-MG. Assim, o técnico Juan Pablo Vojvoda busca o primeiro triunfo longe de seus domínios nesta temporada.

