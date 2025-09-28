Em momentos opostos, Santos e Red Bull Bragantino se reencontram pelo Brasileirão

O Red Bull Bragantino e o Santos se enfrentam pela quarta vez nesta temporada. O Peixe visita a equipe do interior paulista neste domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

No primeiro turno do Brasileirão, o Massa Bruta levou a melhor na Vila Belmiro, vencendo por 2 a 1, na 6ª rodada. Pelo Campeonato Paulista, nas quartas de final, o Santos eliminou o time do interior ao vencer em casa por 2 a 0.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel Brazão durante aquecimento para o duelo entre o Santos e o Red Bull Bragantino no primeiro turno do Brasileirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos mais uma vez não poderá contar com o atacante Neymar, que sofreu uma lesão na coxa direita. Escobar está suspenso, e Souza deve assumir a vaga.

continua após a publicidade

Além deles, Gabriel Bontempo (lesão muscular de grau 2 no adutor da coxa direita), Victor Hugo (lesão no músculo adutor da coxa direita) e Adonis Frías (desconforto na panturrilha direita) também desfalcam o Peixe na partida.

Adonis Frías deverá ser substituído pelo também recém-chegado Alexis Duarte, formando dupla de zaga com Luan Peres. Rollheiser deve entrar novamente no lugar de Neymar, atuando ao lado de João Schmidt, Zé Rafael e Barreal. Guilherme e Lautaro Díaz compõem o ataque. Na lateral direita, Meyke e Igor Vinícius disputam a vaga.

continua após a publicidade

O time vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na Vila Belmiro. Fora de casa, acumula um empate sem gols contra o Fluminense e outro por 1 a 1 diante do Atlético-MG. Assim, o técnico Juan Pablo Vojvoda busca o primeiro triunfo longe de seus domínios nesta temporada.

Na última sexta-feira (26), o clube apresentou oficialmente o atacante Billal Brahimi, que já está regularizado no BID da CBF e pode estrear pelo Peixe com a camisa 21. Ele é o 20º reforço do Alvinegro Praiano nesta temporada.

O adversário:

O Red Bull Bragantino tem dez jogadores pendurados e quatro no Departamento Médico: Eduardo, Isidro Pitta, Davi Gomes e Juninho Capixaba.

Nos últimos 13 jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil, o Massa Bruta venceu apenas uma partida, contra o Fluminense.

A principal novidade para o confronto será o retorno do meia Bruno Praxedes, que está à disposição após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita.

Vivendo o melhor momento da carreira, com oito gols marcados na temporada, o meia Jhon Jhon falou sobre o duelo contra o Santos:

— Estamos preparados para enfrentar o Santos. Sabemos que o time mudou de treinador, acho que duas vezes. Quando o enfrentamos, era o Pedro Caixinha. A metodologia muda, mas o que não pode mudar do nosso lado é a vontade de vencer. Trabalhamos todos os jogos para ganhar. Durante a semana, fazemos ajustes para explorar as deficiências do adversário. Vamos continuar trabalhando neste fim de semana para decidir o jogo com a vitória, que é de suma importância para nós — afirmou o camisa 10.

Pendurados Red Bull Bragantino:

Andres Hurtado

Fabinho

Gabriel

Guilherme

Guzmán

Jhon Jhon

Lucas Barbosa

Matheus Fernandes

Nathan Mendes

Sergio Palacios

Pendurados Santos: