Santos e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (12), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A bola rola a partir das 20h (de Brasília). No duelo, o Peixe defenderá a sua invencibilidade como mandante contra o Vovô.

Os times já se enfrentaram em dez oportunidades com mando de campo do Santos: foram seis vitórias dos donos da casa e quatro empates. O último encontro aconteceu pela Série B de 2024, quando o Peixe venceu por 1 a 0, em gol do meio-campista Diego Pituca.

Analisando todo o retrospecto, aconteceram dez triunfos do Santos, cinco do Ceará e oito empates. São 24 gols para os paulistas e 18 para os cearenses.

Além dos embates pela Segunda Divisão, apenas dois jogos no confronto não aconteceram pelo Campeonato Brasileiro - foram em 2020, valendo pelas oitavas da Copa do Brasil. Após empate em 0 a 0 na ida, o Ceará triunfou por 1 a 0 na volta, em casa, conquistando a vaga nas quartas da competição. O tento foi marcado pelo meia Vina.

Partida entre Santos e Ceará (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Momentos de Santos e Ceará no Brasileirão

No Campeonato Brasileiro de 2025, Santos e Ceará estão em posições distintas na tabela de classificação. Dessa forma, o duelo desta segunda-feira será muito importante para as ambições de cada lado no torneio.

Com quatro pontos, o Peixe é o 19º colocado e precisa da vitória para tentar deixar o Z4. O Vovô, com 11 pontos, está em nono lugar e busca se manter entre os primeiros da tabela.

Após o duelo, o Santos terá pela frente o Corinthians, fora de casa, no domingo (18). O Ceará, por sua vez, receberá o Sport no sábado (17).