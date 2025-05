O Ceará enfrenta o Santos na próxima segunda-feira (12), fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília). O meio-campista Lucas Mugni, do Vovô, falou sobre a preparação para o embate.

Mugni falou sobre o período de treinos antes da partida contra o Peixe. O último jogo do Alvinegro aconteceu no dia 3 de maio, em triunfo por 1 a 0 diante do Vitória. Assim, o clube terá, ao todo, mais de uma semana de intervalo.

— A gente não costuma ter essa semana inteira para trabalhar e até para descansar. Foi legal para descansar um pouquinho a mente, algo que a gente precisava. Mas também para treinar muito forte, porque como tem um jogo distante, a gente aproveita para trabalhar o aspecto físico, que você não consegue trabalhar muito jogo após jogo. Foi uma semana muito boa, estamos aproveitando muito bem. Acho que chegamos mais do que preparados para esse jogo - relatou o meia.

O camisa 10 também falou sobre os seus números de assistências pelo Ceará. Mugni soma três passes para gol no Brasileirão, estando abaixo apenas de Alan Patrick, do Internacional, que possui quatro.

— São só números e é verdade que não ligo muito para isso, mas é importante porque você está assistindo para um companheiro que vai fazer o gol. E estamos ajudando o time a vencer ou empatar um jogo. Para mim, obviamente, é bom porque sendo o meia do time eu tenho que contribuir nesse intervalo do campo, com essa frequência. Tento ajudar para marcar, tento correr, tento jogar bem taticamente - contou o jogador.

Lucas Mugni, meio-campista do Ceará (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Ceará busca vitória fora de casa

Diante do Peixe, o Vovô buscará a sua segunda vitória fora do estado na temporada. Ao todo, o clube disputou dez jogos como visitante no ano. Dentre os dez, quatro foram contra clubes cearenses, pelo Estadual, com quatro vitórias alvinegras: Ferroviário, Fortaleza (duas vezes) e Maracanã. A equipe foi campeã ao superar o rival Fortaleza na decisão.

Nos outros seis jogos, que ocorreram fora do estado, o Ceará registrou um triunfo (Sergipe, pela primeira fase da Copa do Brasil), um empate (RB Bragantino, pela Série A) e quatro derrotas (Náutico e Bahia no Nordestão e Juventude e Bahia no Brasileiro).