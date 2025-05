Santos deve ter novo desfalque para encarar o Ceará no Allianz Parque

O Santos treinou nesta quinta-feira (08) no CT Rei Pelé em preparação para o duelo contra o Ceará. O jogo será na próxima segunda-feira (12), às 20h, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe atualizou a situação médica de alguns jogadores. O volante João Schmidt sentiu um incômodo na coxa esquerda ainda no primeiro tempo da partida contra o Grêmio, no último domingo (04), em Porto Alegre.

O atleta passou por exames na última quarta-feira (07), que constataram uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Schmidt já iniciou tratamento com a equipe de fisioterapia do clube.

Por outro lado, o meia-atacante Álvaro Barreal treinou normalmente com o restante do elenco na manhã desta quinta-feira (08), no gramado do CT Rei Pelé. O jogador está recuperado de um problema no músculo adutor da coxa esquerda.

No entanto, o técnico Cléber Xavier não poderá contar com o atacante Neymar. O camisa 10 segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Guilherme também está fora com uma lesão no músculo obturador externo da perna direita.

Cléber Xavier comanda treino do Santos no CT Rei Pelé antes do duelo contra o Ceará. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a nota na íntegra:

O meia-atacante Zé Rafael e o lateral-esquerdo Souza seguem sendo inseridos gradativamente aos trabalhos com bola junto ao elenco, visando retomar completamente o condicionamento físico. Eles participaram normalmente da atividade desta quinta (8) no CT Rei Pelé.