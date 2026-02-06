Santos busca a contratação de atacante do Fortaleza
Moisés tem vínculo com o Leão até 2027
Em busca de reforços para o setor ofensivo, o Santos está tentando a contratação do atacante Moisés, que pertence ao Fortaleza. Titular do Leão na atual temporada, o atleta possui contrato até o fim de 2027.
Mesmo com várias saídas desde o rebaixamento, o Fortaleza ainda precisa vender jogadores para bater os R$ 65 milhões previstos na meta de arrecadações. É por tal razão que uma transferência de Moisés só tende a acontecer se for em definitivo. A informação inicial é do "Diário do Nordeste".
Moisés disputou 28 partidas no ano passado, com quatro gols e duas assistências. O jogador teve uma lesão grave em abril e retornou aos gramados apenas em outubro. São seis jogos nesta temporada, sem participações em gols.
Atualmente, Moisés e Vitinho são os únicos atacantes de lado no elenco do Fortaleza. O time segue no mercado em busca de reforços para a disputa da Série B.
O treinador do Peixe é Juan Pablo Vojvoda, que trabalhou com Moisés em sua passagem no Tricolor do Pici. Os paulistas possuem nomes como Neymar e Barreal no setor de ponta-esquerda.
Moisés falou sobre sondagens em dezembro
Questionado a respeito de seu futuro no Leão, Moisés disse em dezembro que já tinha recebido sondagens para deixar o clube.
— É um clube gigante, que me acolheu muito bem. Presidente, staff, diretoria, todos que fazem parte do grupo. Essa queda é frustrante para algumas famílias. A folha muda muito, cai pela metade. Vários jogadores acho que vão sair. Como todos sabem, tenho a multa. As equipes que procuram sabem que vão ter dificuldade, por essa multa ser um pouco alta - relatou à época.
