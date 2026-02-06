Santos precisa acabar com sequência ruim para ter tranquilidade na temporada

O Santos começou a temporada de 2026 esperançoso por um ano melhor. A contratação de Gabriel Barbosa, aliada à permanência de Neymar, animou o time e aumentou a expectativa por uma temporada melhor do que a de 2025.

continua após a publicidade

Na estreia pelo Campeonato Paulista, em casa, o time conseguiu uma virada sobre o Novorizontino, com gol de Gabigol, resultado que deu ainda mais confiança à equipe treinada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda.

Melhores momentos: em noite de protestos, Santos e São Paulo ficam no empate

O cenário, porém, mudou drasticamente de lá para cá. O Santos vive hoje uma incômoda sequência de sete jogos sem vitória, com quatro empates e três derrotas, e precisa encerrar essa fase negativa para ter tranquilidade na temporada.

continua após a publicidade

No domingo, o Peixe enfrenta o Noroeste, em Bauru, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, em confronto decisivo para se afastar da zona de rebaixamento. O time está atualmente na 14ª posição, com seis pontos, dois a mais que o 15º colocado, o Velo Clube, primeiro dentro da zona de descenso. Em 2026, serão dois clubes rebaixados para a A2 do Paulistão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No ano, o time de Vojvoda marcou sete gols em oito jogos e sofreu 11 gols no período, números que ajudam a explicar a pressão pela vitória neste fim de semana.

continua após a publicidade

Para o duelo com o Noroeste, há a expectativa pelo retorno de Neymar, que ainda não estreou na temporada. No fim de 2025, o camisa 10 do Santos passou por cirurgia no joelho esquerdo e desde então está em processo de recuperação. Ele já voltou a treinar com o elenco, mas ainda não teve minutos em campo em 2026. A ideia da comissão técnica é, ao menos, tê-lo relacionado pela primeira vez neste jogo decisivo contra o Noroeste.

O atacante sofreu uma lesão no joelho esquerdo, corrigida por procedimento cirúrgico no fim do ano passado, e evoluiu bem desde então. Por outro lado, o Santos terá desfalques importantes. O zagueiro Adonis Frías sofreu uma lesão na panturrilha direita no clássico contra o São Paulo, precisou ser substituído e segue fora. Seu substituto naquela ocasião foi o zagueiro João Basso, que deve ser mantido por Vojvoda na equipe titular.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!*

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Santos também não conta com os volantes Gustavo Henrique, com lesão muscular na coxa direita, e Willian Arão, que se recupera de cirurgia para retirada de cálculo renal.