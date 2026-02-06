Cruzeiro x América-MG: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Buscando sua sobrevivência no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrentará o América-MG na noite deste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Mineirão. Na manhã desta sexta (6), o Cabuloso iniciou a venda de ingressos para a partida e teve uma alta procura, abrindo também o Setor Azul Superior.

Para a partida contra o Coelho, a Raposa comercializará ingressos que irão variar entre R$ 30 e R$ 100. As vendas foram abertas às 10h desta sexta-feira (6), para os sócios, que podem resgatar seus bilhetes no aplicativo Cruzeiro Nação Azul.

Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar seus ingressos a partir das 15h (de Brasília) desta sexta-feira, com o início da venda geral. Os bilhetes ficarão disponíveis no site ingresso.cruzeiro.com.br.

Ingressos Cruzeiro x América (Foto: Divulgação Cruzeiro)

A torcida visitante deverá adquirir seu ingresso diretamente pelo aplicativo BaladAPP ou pelo site baladapp.com.br. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão.

Confira os valores dos ingressos para Cruzeiro x América-MG

SETOR AMARELO (Inferior e Superior) - Portão C

Sócio 5 Estrelas: R$ 30 / Inteira: R$ 80 / Meia R$ 40

SETOR LARANJA (Inferior) - Portão F

Sócio 5 Estrelas: R$ 30 / Inteira: R$ 80 / Meia R$ 40

SETOR AZUL (superior) - antigo Vermelho - Portão D

Sócio 5 Estrelas: R$ 30 / Inteira: R$ 100 / Meia R$ 50

SETOR AZUL (inferior) - antigo Vermelho - Portão D

Sócio 5 Estrelas: R$ 30 / Inteira: R$ 100 / Meia R$ 50

SETOR ROXO (inferior)

Sócio 5 Estrelas: R$ 30,00 / Inteira: R$ 100 / Meia R$ 50

Prioridade na venda de ingressos

1ª JANELA: Abertura às 10h de sexta-feira (06/02)

Planos: Clube Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3 e Cabuloso PCD.

2ª JANELA: Abertura às 11h de sexta-feira (06/02)

Plano: Cabuloso 2.

3ª JANELA: Abertura às 12h de sexta-feira (06/02)

Plano: Cabuloso 1.

4ª JANELA: Abertura às 14h de sexta-feira (06/02)

Planos: Time do Povo e Meu Cruzeiro.

VENDA GERAL: Abertura às 15h de sexta-feira (06/02)

Como chegar ao Mineirão

O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.

Confira as principais opções de transporte:

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, em lista que inclui os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.

Carro

O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta e é preciso adquirir a entrada com antecedência pelo site https://www.zuldigital.com.br/estapar-reserva/estadios-e-arenas. Portões de acesso estrutura: São duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahao Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos. Um está localizado na Avenida C, outro na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamentos em locais próximos, como o Mineirinho e na Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.

Bicicleta

Para quem quer ir de bike, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde a parada é gratuita. Um deles fica na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram, com capacidade para 98 bicicletas.

Táxi e aplicativos

Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Cel. Oscar Paschoal. É uma boa opção para quem deseja evitar o trânsito e o estacionamento.