Com multa de 60 milhões, jogador da base assina contrato profissional com o São Paulo

Nicolas Pereira dos Santos, conhecido como Nicco, assinou seu primeiro contrato profissional com São Paulo. Cria de Cotia, aos 16 anos, atua como meia. O jogador assinou um contrato até 2029, com uma multa rescisória de 60 milhões de euros para o exterior. A assinatura aconteceu nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro.

Natural de Espumoso, cidade do Rio Grande do Sul, chegou ao Tricolor há três anos, vindo do Juventude. Nicco, como é chamado, vem se destacando na base tricolor. Tido como uma promessa do meio-campo, atua como volante e meia, foi convocado para a seleção de base sub-16 em 2025 e vive a expectativa de disputar o Sul-Americano pela Seleção. No São Paulo, defende o Sub-17.

O atleta chegou a entrar na mira de olheiros de equipes da Europa, como Alemanha. Cotia é visto há anos como um forte ativo no mercado. Com isso, o São Paulo tem tomado cuidado para profissionalizar contratos de promessas para não perder atletas e, em vendas futuras, conseguir uma valorização maior.

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

São Paulo muda postura com Crias de Cotia

No ano passado, um dos temas mais controversos da então gestão de Julio Casares foi justamente a negociação de jogadores por valores considerados abaixo do mercado. À época, o discurso adotado pelo clube era de que as vendas faziam parte de um movimento necessário para equilibrar as contas.

Com Harry Massis à frente do comando e mudanças na cúpula diretiva, a postura tende a ser diferente. A ideia do São Paulo, se houver necessidade de negociar, é buscar propostas mais vantajosas e que façam mais sentido esportivo e financeiro para o clube.

Apostar nestas renovações também é uma forma de proteger e valorizar estes atletas, vistos como fortes ativos.

