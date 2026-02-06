Felipe Melo é sincero sobre começo de Tite no Cruzeiro: 'Não acho'

Jogando em casa, pela segunda rodada do Brasileirão, o Cruzeiro foi superado pelo Coritiba e sofreu mais uma derrota sob o comando de Tite. Em suas redes sociais, o ex-jogador e comentarista da Globo, Felipe Melo, disse aquilo que pensa sobre o técnico do Cabuloso.

Antes do jogo terminar, a torcida da Raposa protestou contra o treinador, que até agora, soma oito jogos e cinco derrotas.

Confira o que disse Felipe Melo, em suas redes sociais:

- Rapaziada, com o protesto da torcida do Cabuloso, contra o treinador Tite, o Cruzeiro perde em casa para o Coritiba, de virada. Vou falar pra vocês, o Coritiba jogou muito bem. Eu tenho visto algumas pessoas, e respeito o comentário de todo mundo, falando do Tite, "ah o Tite é fraco, não sei o que", eu não acho. Eu acho o Tite um dos melhores treinadores que nós temos, mas, de fato, é um início muito preocupante com o Cruzeiro. O Cruzeiro, além de não vencer, tem jogado mal, no meu modo de pensar - finalizou.

A partida terminou em 2 a 1, com o Coritiba superando a Raposa em pleno Mineirão lotado, de virada.

Como foi o jogo?

A partida começou com o Cruzeiro tomando conta da posse de bola e o Coritiba apostando nas jogadas em profundidade pela esquerda. Entretanto, os dois lados tinham dificuldade para finalizar as jogadas. Até que aos 18 minutos, William fez boa trama pela direita com Romero e Arroyo, e passou para Matheus Pereira driblar os defensores e chutar no canto esquerdo, sem chances para Pedro Morisco.

Quando o primeiro tempo parecia decidido, Lavega empatou. O Coxa construiu bem pela direita e Bruno Melo escorou inversão de bola pela esquerda para o camisa 7 apenas empurrar a bola para o fundo do gol.

Na volta dos vestiários, o Cruzeiro seguiu tomando conta da posse e pisando muito no campo de ataque. Mas em jogada de velocidade, o Coritiba virou. Pedro Morisco deu chutão na direção de Ronier, que dominou e se livrou de William, e lançou Breno Lopes. O atacante passou por Cássio e fez 2 a 1. Após o lance, o lateral-direito da Raposa passou a ser vaiado pelos torcedores no Mineirão.

Breno Lopes quase ampliou em contra-ataque aos 18 minutos, mas chutou por cima do gol. A situação de contra-ataque se repetiria mais algumas vezes até o fim da partida, mas os atacantes não conseguiram aproveitar as chances. Enquanto isso, os donos da casa tentavam pressionar, mas paravam em uma área congestionada.