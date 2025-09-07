Santa Cruz conquista acesso à Série C; veja os classificados
Equipes agora farão a semifinal do torneio
A Série D do Campeonato Brasileiro conheceu neste domingo (7) os quatro clubes que conquistaram o acesso para a Série C de 2026. Santa Cruz, Maranhão, Inter de Limeira e Barra-SC venceram seus compromissos nas quartas de final e garantiram vaga na próxima divisão, além de permanecerem na briga pelo título da competição.
O Santa Cruz confirmou o retorno à Série C após empate por 1 a 1 contra o América-RN, na Arena das Dunas. Como havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Arruda, o time pernambucano avançou com o placar agregado. O América chegou a abrir o marcador no segundo tempo com Alexandre Aruá, mas Wagner Balotelli, de cabeça, decretou a igualdade que selou a classificação coral.
Outro que assegurou o acesso foi o Maranhão. O time maranhense já havia vencido o Asa por 1 a 0 no jogo de ida e confirmou a vaga com autoridade, aplicando 3 a 0 no duelo de volta, disputado no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.
A Inter de Limeira também carimbou presença na terceira divisão nacional. Após empate sem gols com o Goiatuba no primeiro confronto, a equipe paulista aproveitou o fator casa e venceu por 1 a 0 no Major Levy Sobrinho, garantindo o acesso diante de sua torcida.
Fechando a lista, o Barra-SC conseguiu uma classificação histórica. Depois de empatar em 0 a 0 fora de casa contra o Cianorte, o time catarinense venceu por 1 a 0 na Arena Barra e conquistou o primeiro acesso de sua história à Série C.
Com os quatro classificados definidos, as semifinais da Série D também ficaram conhecidas. O Santa Cruz vai enfrentar o Maranhão, enquanto a Inter de Limeira encara o Barra-SC. Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, e, pelo desempenho geral na competição, Santa Cruz e Inter de Limeira terão o direito de decidir em casa. Os vencedores avançam para a final, que também será realizada em dois jogos.
