Cruzeiro x Atlético-MG: FMF define arbitragem da final do Campeonato Mineiro
A FMF escolheu um árbitro de fora de Minas Gerais
Na tarde desta sexta-feira (6), a Federação Mineira de Futebol (FMF) definiu a arbitragem para a decisão do Campeonato Mineiro. Atendendo pedidos de Cruzeiro e Atlético-MG, o apito será liderado por um juiz de fora de Minas Gerais.
Sendo assim, Matheus Delgado Candançan foi o escolhido para apitar a decisão do Campeonato Mineiro. Ele comandou recentemente a partida de ida da final do Paulistão, que terminou com um 1 a 0 do Palmeiras contra o Novorizontino.
Nesta temporada, o árbitro paulista já comandou duas partidas negativas para os dois lados pelo Campeonato Brasileiro. A primeira delas, foi o empate em 3 a 3 do Atlético-MG contra o Remo, na Arena MRV, que culminou na demissão de Jorge Sampaoli. Do lado celeste, ele mediou a goleada do Botafogo por 4 a 0 contra o Cruzeiro no Nilton Santos.
Confira a arbitragem de Cruzeiro x Atlético-MG
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan
- Assistentes: Bruno Raphael Pires e Fábio Pereira
- Quarto árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho
- Inspetor: Fabrício Vilarinho da Silva
- Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
- Assistentes do VAR: Clovis Amaral da Silva e Gilberto Rodrigues Castro Júnior
- Observador do VAR: Italo Medeiros de Azevedo
Final do Campeonato Mineiro
Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.
A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.
