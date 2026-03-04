Fluminense x Flamengo: veja valores e como comprar ingressos para a final do Carioca

Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. A venda dos ingressos começou na manhã desta quarta-feira.

Para o torcedor do Fluminense, o ingresso mais em conta é para o Setor Sul, comercializado por R$ 120 (inteira). O mesmo vale para o torcedor do Flamengo, no Setor Norte. Os setores Leste Superior, Leste Inferior, Oeste Inferior e Maracanã Mais contarão com torcedores dos dois times.

Divisão dos ingressos

Por se tratar de jogo único, a divisão do Maracanã será de 50/50. A reportagem do Lance! apurou que o Fluminense ficou responsável pela parte de cortesias da Ferj e CBF, por exemplo. A carga total para o clássico é de 70 mil ingressos.

Os ingressos para a torcida do Flamengo estão sendo vendidos por meio do site ingressos.flamengo.com.br. Já pelo lado Tricolor o link é fluminense.futebolcard.com

Ingresos para Fluminense x Flamengo já estão sendo vendidos (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja os valores dos ingressos para Fluminense x Flamengo

Sul (Fluminense)

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 30

- Arquiba Raiz - R$ 30

- Guerreiro Toda Terra – R$ 72

- Guerreiro – R$ 96

- Ex-sócio – R$ 120

- Inteira – R$ 120

- Meia-entrada – R$ 60

Norte (Flamengo)

Inteira: R$120,00

Meia: R$60,00

Sócio Titular: R$60,00

Leste Superior

Inteira: R$140,00

Meia: R$70,00

Leste Inferior

Inteira: R$160,00

Meia: R$80,00

Oeste Inferior

Inteira: R$200,00

Meia: R$100,00

Maracanã Mais

Inteira: R$850,00

Meia: R$462,50

