Fluminense x Flamengo: veja valores e como comprar ingressos para a final do Carioca
Equipes disputam o troféu no próximo domingo
- Matéria
- Mais Notícias
Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. A venda dos ingressos começou na manhã desta quarta-feira.
Relacionadas
- Flamengo
Bastidores: em reunião com os jogadores, Boto aponta culpados por demissão de Filipe Luís no Flamengo
Flamengo04/03/2026
- Flamengo
Com novo técnico, Flamengo chega à oitava final consecutiva com treinadores diferentes
Flamengo04/03/2026
- Flamengo
Estilo de Leonardo Jardim no Cruzeiro é ‘oposto’ ao de Filipe Luís no Flamengo
Flamengo04/03/2026
➡️ Mudança da Ferj impacta venda de ingressos para Fluminense x Flamengo na final do Carioca
Para o torcedor do Fluminense, o ingresso mais em conta é para o Setor Sul, comercializado por R$ 120 (inteira). O mesmo vale para o torcedor do Flamengo, no Setor Norte. Os setores Leste Superior, Leste Inferior, Oeste Inferior e Maracanã Mais contarão com torcedores dos dois times.
Divisão dos ingressos
Por se tratar de jogo único, a divisão do Maracanã será de 50/50. A reportagem do Lance! apurou que o Fluminense ficou responsável pela parte de cortesias da Ferj e CBF, por exemplo. A carga total para o clássico é de 70 mil ingressos.
Os ingressos para a torcida do Flamengo estão sendo vendidos por meio do site ingressos.flamengo.com.br. Já pelo lado Tricolor o link é fluminense.futebolcard.com
Veja os valores dos ingressos para Fluminense x Flamengo
Sul (Fluminense)
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 30
- Arquiba Raiz - R$ 30
- Guerreiro Toda Terra – R$ 72
- Guerreiro – R$ 96
- Ex-sócio – R$ 120
- Inteira – R$ 120
- Meia-entrada – R$ 60
Norte (Flamengo)
Inteira: R$120,00
Meia: R$60,00
Sócio Titular: R$60,00
Leste Superior
Inteira: R$140,00
Meia: R$70,00
Leste Inferior
Inteira: R$160,00
Meia: R$80,00
Oeste Inferior
Inteira: R$200,00
Meia: R$100,00
Maracanã Mais
Inteira: R$850,00
Meia: R$462,50
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias