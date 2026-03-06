menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Duelo no DM: Atlético-MG e Cruzeiro correm contra o tempo para ter atletas 100% no clássico

Equipes se enfrentam neste domingo às 18h pela final do Campeonato Mineiro

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 06/03/2026
13:43
Lyanco, Cássio e Gerson (Foto: Pedro Souza/Atlético e Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraLyanco, Cássio e Gerson (Foto: Pedro Souza/Atlético e Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O clássico entre Cruzeiro e Atlético, além de toda a expectativa dentro de campo, também mobiliza os bastidores dos clubes. Nos departamentos médicos, as equipes trabalham contra o tempo para recuperar jogadores e ter os atletas em plenas condições físicas para o duelo do próximo domingo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O clássico entre Cruzeiro e Atlético, além de toda a expectativa dentro de campo, também mobiliza os bastidores dos clubes. Nos departamentos médicos, as equipes trabalham contra o tempo para recuperar jogadores e ter os atletas em plenas condições físicas para o duelo do próximo domingo.

continua após a publicidade

Relacionadas

  1. Kaio Jorge x Hulk: dupla trava briga por artilharia em Cruzeiro x Atlético-MG

Recuperação relâmpago no Cruzeiro

Mesmo com a vitória e a classificação contra o Pouso Alegre, no último sábado, a equipe do Cruzeiro começou a preparação para a decisão com duas grandes dores de cabeça. Cássio e Gerson deixaram o duelo da semifinal com dores no joelho.

Na segunda-feira, os dois foram reavaliados: o volante não teve nenhum problema mais sério, mas o goleiro teve um estiramento ligamentar no joelho direito. Com isso, o camisa 1 começou a semana fazendo trabalhos internos.

continua após a publicidade

Cássio seguiu os trabalhos específicos nos três primeiros dias da preparação para o clássico. Na última quinta-feira, no entanto, voltou a treinar parcialmente em campo. Nesta sexta-feira, voltou a treinar parcialmente e empolga o Cruzeiro para a decisão.

Outro nome que deve voltar a ficar à disposição de Tite é o de Jonathan Jesus. O jogador se recuperou e treinou integralmente com o elenco nas últimas três atividades. Chico da Costa também fez trabalhos parciais com o restante do elenco, assim como Gerson, que não preocupa para a final.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cássio em treinamento (Gustavo Aleixo / Cruzeiro)
Cássio em treinamento para Atlético x Cruzeiro (Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Retorno importante no Atlético; vai jogar?

Do lado do Atlético, a principal questão para o clássico é a condição física. O zagueiro Lyanco foi liberado pelo departamento médico na última terça-feira (3) e voltou a treinar normalmente com o restante do elenco.

O defensor se recuperava de uma grave lesão no tendão de Aquiles, sofrida em outubro de 2025, durante a partida contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro Série A. Após a lesão, Lyanco passou por um procedimento cirúrgico e iniciou um longo processo de recuperação.

Desde então, o jogador vinha realizando sessões de fisioterapia e trabalhos de preparação física na Cidade do Galo, até receber a liberação para voltar às atividades com o grupo.

Existe a expectativa de que Lyanco possa ser relacionado para o clássico contra o Cruzeiro. No entanto, a presença entre os 11 titulares é considerada improvável, já que o atleta ainda busca recuperar a melhor condição física após o longo período afastado dos gramados.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Lyanco retorna aos treinamentos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Lyanco retorna aos treinamento para Atlético x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias