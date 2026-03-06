Duelo no DM: Atlético-MG e Cruzeiro correm contra o tempo para ter atletas 100% no clássico

O clássico entre Cruzeiro e Atlético, além de toda a expectativa dentro de campo, também mobiliza os bastidores dos clubes. Nos departamentos médicos, as equipes trabalham contra o tempo para recuperar jogadores e ter os atletas em plenas condições físicas para o duelo do próximo domingo.

O clássico entre Cruzeiro e Atlético, além de toda a expectativa dentro de campo, também mobiliza os bastidores dos clubes. Nos departamentos médicos, as equipes trabalham contra o tempo para recuperar jogadores e ter os atletas em plenas condições físicas para o duelo do próximo domingo.

Recuperação relâmpago no Cruzeiro

Mesmo com a vitória e a classificação contra o Pouso Alegre, no último sábado, a equipe do Cruzeiro começou a preparação para a decisão com duas grandes dores de cabeça. Cássio e Gerson deixaram o duelo da semifinal com dores no joelho.

Na segunda-feira, os dois foram reavaliados: o volante não teve nenhum problema mais sério, mas o goleiro teve um estiramento ligamentar no joelho direito. Com isso, o camisa 1 começou a semana fazendo trabalhos internos.

Cássio seguiu os trabalhos específicos nos três primeiros dias da preparação para o clássico. Na última quinta-feira, no entanto, voltou a treinar parcialmente em campo. Nesta sexta-feira, voltou a treinar parcialmente e empolga o Cruzeiro para a decisão.

Outro nome que deve voltar a ficar à disposição de Tite é o de Jonathan Jesus. O jogador se recuperou e treinou integralmente com o elenco nas últimas três atividades. Chico da Costa também fez trabalhos parciais com o restante do elenco, assim como Gerson, que não preocupa para a final.

Cássio em treinamento para Atlético x Cruzeiro (Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Retorno importante no Atlético; vai jogar?

Do lado do Atlético, a principal questão para o clássico é a condição física. O zagueiro Lyanco foi liberado pelo departamento médico na última terça-feira (3) e voltou a treinar normalmente com o restante do elenco.

O defensor se recuperava de uma grave lesão no tendão de Aquiles, sofrida em outubro de 2025, durante a partida contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro Série A. Após a lesão, Lyanco passou por um procedimento cirúrgico e iniciou um longo processo de recuperação.

Desde então, o jogador vinha realizando sessões de fisioterapia e trabalhos de preparação física na Cidade do Galo, até receber a liberação para voltar às atividades com o grupo.

Existe a expectativa de que Lyanco possa ser relacionado para o clássico contra o Cruzeiro. No entanto, a presença entre os 11 titulares é considerada improvável, já que o atleta ainda busca recuperar a melhor condição física após o longo período afastado dos gramados.

