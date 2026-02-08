Sampaio Corrêa atualiza situação de jogador que desmaiou contra Flamengo

O Sampaio Corrêa divulgou, neste domingo (8), uma nota oficial atualizando a situação de Alexandre Souza, que sofreu uma convulsão em campo, contra o Flamengo. Na partida realizada no sábado, a equipe de Saquarema foi goleada pelo Rubro-Negro, em pleno Maracanã, por 7 a 1.

Confira o comunicado

"O atleta Alexandre foi atendido no hospital Quinta D'or, passando por tomografia computadorizada e eletrocardiograma. Não foi constatada nenhuma lesão cardiológica e nem neurológica. Ele se encontra na emergência e seguirá em observação por, no mínimo, 24h, aguardando ressonância magnética e exame de sangue. O clube acompanha o atleta e atualizará as condições clínicas assim que possível."

Jogadores do Sampaio Corrêa reunidos após Alexandre ter uma convulsão contra o Flamengo, no Campeonato Carioca (Foto: André Mourão/AGIF/Gazeta Press)

O que aconteceu?

Alexandre sofreu uma crise de convulsão aos 8 minutos do primeiro tempo. No momento em que Alexandre foi ao chão, jogadores de Flamengo e Sampaio Corrêa, às pressas, pediram a entrada da ambulância. Enquanto o carro não chegava, os atletas abanavam o colega de profissão, que estava sendo atendido pelos médicos do clube.

O desespero tomou conta e jogadores dos dois times começaram a orar em volta do atleta. Alexandre foi aplaudido pelos torcedores do Flamengo enquanto deixava o estádio. Após a saída dele, o time do Sampaio Corrêa fez uma corrente de oração.

No caminho ao hospital, Alexandre apresentou sinal de melhoras, reagindo aos estímulos. Porém, ao chegar no Quinta D'or, o jogador sofreu uma nova convulsão. Após esse segundo momento, os médicos conseguiram estabilizá-lo e ele ficou em observação.