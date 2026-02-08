Jorge rescinde com clube da Série A e fica livre para assinar com novo time
Lateral estava no clube desde setembro de 2025 e participou da campanha de acesso
O lateral-esquerdo Jorge rescindiu o contrato com o Remo neste domingo (8), conforme anunciado oficialmente pelo clube. Contratado em setembro de 2025, ele foi peça importante no retorno da equipe à Série A do Brasileirão após 32 anos. Com a saída, o jogador fica livre para assinar com outro clube no mercado.
— Só tenho a agradecer ao Remo, à diretoria, comissão técnica, companheiros e à nossa imensa torcida pelo que vivi nesses últimos meses. Só guardarei coisas boas. O clube me abriu as portas num momento que mais precisei e serei eternamente grato. Sei da importância que cada um de nós, jogadores, tivemos no acesso e levarei isso no meu coração. Obrigado por tudo! — escreveu Jorge.
O atleta de 29 anos deixa o clube após 12 partidas, sendo nove no ano passado (511 minutos) e três nesta temporada (141 minutos), sem registrar participação em gols.
Flamengo, Europa, Santos e Palmeiras ⚽
Revelado pelo Flamengo, Jorge subiu aos profissionais em 2014 como uma das grandes promessas da sua geração e permaneceu no clube até 2017, quando se transferiu para o Monaco, da Ligue 1. Permaneceu vinculado ao clube francês até 2021, período em que foi emprestado a equipes como Porto, Santos e Basel.
Posteriormente, foi contratado em definitivo pelo Palmeiras, sendo também cedido temporariamente a Fluminense e novamente no Santos. Nos últimos anos, atuou em divisões inferiores pelo CRB e estava no Remo desde o ano passado. Pela Seleção Brasileira, Jorge integrou as categorias Sub-20 e Sub-23 olímpica, além de ter registrado uma partida pela equipe principal.
Remo em 2026 🔵
O Remo enfrenta neste domingo (8) um grande desafio: o clássico contra o Paysandu, às 17h (de Brasília), no Mangueirão, válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense. Após o Re-Pa, o Azulino volta suas atenções para o Brasileirão, quando enfrentará o Atlético-MG na próxima quarta-feira (11), às 20h (de Brasília), na Arena MRV.
