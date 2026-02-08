Bruno Henrique enaltece goleada do Flamengo, mas pondera: 'Ainda é pouco'

O Flamengo atropelou o Sampaio Corrêa por 7 a 1 e garantiu a vaga para as quartas de final do Campeonato Carioca, com uma "ajudinha" da Portuguesa, que venceu o Nova Iguaçu (não avançou). Um dos responsáveis pela vitória rubro-negra foi Bruno Henrique, que marcou duas vezes. Após a partida, o camisa 27 enalteceu o triunfo, mas também disse que isso não é o suficiente.

continua após a publicidade

- Feliz pela vitória, pelo desempenho da equipe. É claro que ainda é pouco. A gente está retomando a nossa melhor forma física, que foi um fator primordial no ano passado. Então, a vitória de hoje traz tranquilidade para a gente continuar focado nos desafios - analisou Bruno Henrique, atacante do Flamengo.

Com a vitória por 7 a 1, somado aos demais resultados desta rodada do Grupo B, o Flamengo terminou a fase de grupos na quarta posição, com sete pontos. Assim, encara o líder Botafogo, que encara o Vasco neste domingo. O clássico entre rubro-negro e alvinegros será no Estádio Nilton Santos.

continua após a publicidade

Como foi a vitória do Flamengo em cima do Sampaio Corrêa

O primeiro tempo contou com um verdadeiro amasso do Flamengo, principalmente ao analisar a posse de bola (77% para o Rubro-Negro, que finalizou 14 vezes). Mesmo com o time mesclado, a equipe de Filipe Luís envolveu o Sampaio Corrêa, que pouco fez em campo. Aos 15 minutos, Pedro abriu o placar. No lance seguinte, o time adversário teve um gol anulado por impedimento, com auxílio do VAR.

O camisa 9 voltou a balançar a rede aos 30', após tabela entre Samuel Lino e Lucas Paquetá. Paquetá, inclusive, teve uma grande chance de marcar o seu primeiro tento desde o retorno ao clube, mas parou em Zé Carlos e na trave. Nos acrésimos, Rodrigo Andrade, que levou a melhor contra Ayrton Lucas, descontou para o Sampaio Corrêa.

continua após a publicidade

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Sampaio Corrêa (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Gazeta Press)

O primeiro tempo no Maracanã também contou com um momento de apreensão. Antes mesmo do primeiro gol rubro-negro, Alexandre Souza, do Sampaio Corrêa, foi ao chão com uma crise convulsiva. Imediatamente, jogadores dos dois times pediram a entrada da ambulância e começaram a abanar o colega de profissão, além de orar por sua recuperação.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Segundo tempo

O Flamengo voltou do intervalo com a mesma pegada do primeiro tempo, ditando o ritmo do jogo. Já o Sampaio Corrêa, visivelmente desgastado, recuou. Foi assim que Bruno Henrique, que entrou no lugar de Pedro, marcou o terceiro gol. Com passe de Samuel Lino, o camisa 27 finalizou bonito, de três dedos. Aos 21', Lino marcou o dele, com assistência de Emerson Royal, que vinha sendo criticado pelos torcedores.

Deu tempo para mais. Cebolinha, que também entrou no decorrer do jogo, marcou o quinto gol. Douglas Telles, outro jogador que saiu do banco, fez o sexto. De pênalti, Bruno Henrique fez o sétimo da goleada e fechou o caixão.

➡️ Aposte nas partidas do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.