Pressionado no Paulista, Vojvoda define a escalação do Santos contra o Noroeste

O Santos definiu sua escalação para enfrentar o Noroeste neste domingo, dia 8 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Peixe busca reação na competição. A partida acontece em Bauru, interior.

O Santos não vence há sete partidas nesta temporada. A única vitória até aqui, por 2 a 1 diante do Novorizontino, ocorreu há quase um mês, no dia 10 de janeiro, na estreia do Campeonato Paulista.

Destaque nas categorias de base, o Menino da Vila Nadson foi convocado pela primeira vez para a equipe principal do Santos. Além dele, João Ananias também foi chamado por Juan Pablo Vojvoda para integrar a delegação.

Por outro lado, o meio-campista Zé Rafael ficou fora após apresentar dores no joelho esquerdo, em decorrência de uma tendinite patelar. Com a piora dos sintomas após o treinamento deste sábado (7), o atleta não viajou com o elenco. Tiquinho Soares e Alexis Duarte também não foram relacionados, por opção técnica da comissão.

Suspenso, Gabriel Menino é mais um desfalque. Com isso, o Santos conta apenas com João Schmidt, Tomás Rincón e Gabriel Bontempo como opções para o meio-campo. Em contrapartida, Thaciano retorna e fica à disposição para o confronto.

Time está pressionado no Campeonato Paulista (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O jejum incômodo é inédito na Era Vojvoda, já que, até então, a pior sequência havia sido de cinco partidas sem vitórias, entre os dias 20 de outubro e 15 de novembro.

Anunciado no dia 22 de agosto do ano passado, o técnico argentino acumula, até aqui, 26 jogos no comando do clube, com sete vitórias, 12 empates e sete derrotas.

Veja a escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Miguelito; Barreal, Gabigol e Rony.