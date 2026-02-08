Lucas Moura dispara após mudanças na gestão do São Paulo: 'Acabou a bagunça'

Lucas Moura não poupou palavras ao falar sobre as mudanças na gestão do São Paulo neste começo de ano. Decisivo na vitória contra o Primavera, neste sábado (7), o jogador foi questionado após a partida sobre o cenário político vivido pelo Tricolor.

Neste início de temporada, o clube enfrentou a renúncia de Casares, que passava por um processo de possível impeachment, além de mudanças em cargos de diretoria em diferentes setores. Ao comentar o momento, Lucas afirmou que "a bagunça teria acabado".

- O principal impacto é acabar com aquela turbulência do dia a dia nas mídias, as notícias que saíam. O principal impacto é esse. Acabou aquela bagunça, agora o foco é no futebol. Isso dá mais tranquilidade para a gente trabalhar - disse Lucas.

Uma das lideranças do elenco do São Paulo, Lucas tem chamado atenção neste começo de temporada. Totalmente recuperado, Lucas voltou a ser relacionado como titular e tem se mostrado cada vez mais influente nos resultados. Contra o Santos, durante a semana, deu a assistência para Calleri empatar a partida, pelo Brasileirão. Após o confronto, o camisa 7 falou sobre o momento vivido.

- Minha luta começou lá em março, quando eu machuquei, contra o Palmeiras. Dois, três períodos de tratamento e lutando, tentando voltar a jogar sem dor e agora, finalmente, eu consegui. Então é desfrutar disso, continuar batalhando, continuar dando meu melhor no dia a dia pra poder ajudar o time, que é o mais importante. O que eu mais amo fazer é entrar em campo pelo São Paulo, defender essa camisa, e ver o Morumbi como tava hoje. Então poder sentir tudo isso novamente, fazer um gol, sentir a conexão com a torcida, poder vencer um jogo… isso é especial, isso não tem preço - disse.

Lucas Moura renasce como esperança no São Paulo

Lucas Moura falou sobre momento político do Tricolor (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press) <br>

Lucas Moura ganhou elogios de Hernán Crespo

Após a vitória, Hernán Crespo não poupou elogios ao elenco. Falando de casos individuais, o veterano foi citado pelo técnico.

- E fico muito feliz pelo Lucas Moura, muito feliz! Ele precisava de uma noite assim. Já estávamos vendo que ele estava crescendo, fico muito feliz por Calleri também. Luciano é Luciano, quando entra mudo tudo. E o Rafael é um goleiro especial, é um goleiro que ganha jogos. Ele é um goleiro de time grande, se você quer atacar tanto e ser protagonista você precisa de um ou dois milagres. Uma consistência de rendimento que faz ele ser um goleiro especial - destacou.

