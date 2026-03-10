Rui Costa explica contrato de Roger Machado no São Paulo e como optou pela demissão de Crespo

Roger Machado foi apresentado como novo técnico do São Paulo na noite desta terça-feira (10), no SuperCT. Na apresentação, o diretor de futebol Rui Costa explicou os motivos da demissão do então treinador do clube, Hernán Crespo, que pegou os torcedores de surpresa. Segundo o dirigente, o clube "trabalha com convicção" e o novo treinador "sempre foi o plano A".

- Alguns motivos e somente os verdadeiros, que fizeram com que nós tivéssemos tomado essa decisão, que é realmente ilusual pelo momento em que ela acontece, mas me parece, como gestor responsável, junto com o Rafinha, junto com o presidente, uma decisão que tem uma coerência de convicção. Primeiro ponto: entendíamos que era necessária a mudança - iniciou Rui Costa, em coletiva de imprensa.

Ao dar continuidade à explicação, Rui Costa admitiu estar recebendo muitas críticas pela decisão, mas que não poderia esperar que os resultados fossem ruins para então tomar a decisão de fazer a troca no comando técnico.

- E por que fizemos essa desligada agora? Por que não fizemos no outro momento? Porque não fomos oportunistas e entendíamos que a veracidade de dar tempo para que as coisas pudessem evoluir e que nós precisávamos ampliar um pouco a nossa margem de avaliação - disse.

- E, diante dos motivos que eu disse pessoalmente ao Crespo, e eles ficaram entre nós dois, nós decidimos, com o departamento de futebol, que essa mudança era necessária de acontecer agora. Porque era agora que nós estávamos numa situação positiva no campeonato e daqui a alguns dias teremos uma Data Fifa e, em seguida, vamos ter uma intertemporada por conta da suspensão dos campeonatos. Acreditamos que o São Paulo pode ser competitivo - admitiu Rui Costa.

Contrato curto de Roger Machado no São Paulo

O contrato de Roger Machado com o Tricolor se encerra no final desta temporad, ou seja, será menos de um ano de trabalho. O dirigente afirmou que o vínculo se encerra juntamente com o mandato do presidente Harry Massis.

- Foi uma questão que nós colocamos francamente ao Roger, pois é o contrato que respeitamos todos. Termina a gestão, termina o mandato e eu posso garantir, eu fiz parte da negociação, que em nenhum momento isso foi um empecilho. Ele entendeu o desafio e a honra de estar aqui. Foi isso que eu, o Rafinha e o presidente transmitimos ao Roger - explicou Rui Costa.

