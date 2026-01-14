Em ano de Copa, canal de Galvão Bueno anuncia reforços; veja detalhes
A emissora transmitirá partidas da Copa do Mundo 2026
A NSports, emissora conectada a NWB e que tem Galvão Bueno como dono, ganhou reforços para a transmissão da Copa do Mundo de 2026. Após anunciar Tiago Leifert como narrador, o canal ganhou mais três reforços para este ano, todos no setor de gestão da empresa.
O primeiro nome é Anderson Silva, que será o novo CBO da emissora. Anderson desempenhará a função de conduzir a jornada das marcas parceiras e conectá-las ao público por meio de um vasto cardápio de transmissões, conteúdos, produtos e influenciadores.
- Estamos unindo o que há de mais potente em mídia e influência para criar o futuro do entretenimento esportivo. Como CBO, vejo esse ecossistema como uma plataforma viva e multigeracional. Ao integrar a capacidade de cobertura e transmissão de eventos esportivos da N Sports, a criatividade e tradição da NWB atuante há mais de 12 anos no mercado de creators e conteúdo, com marcas icônicas como Desimpedidos e Acelerados, e o expertise da Agência Nose, parceira do grupo, entregamos ao mercado algo inédito: a capacidade de orquestrar, em um único lugar, desde a maior rede de criadores do YouTube na vertical até distribuição e capilaridade em canais Fast TV e Pay TV, além de uma audiência expressiva nas principais redes sociais - disse o novo CBO.
Erika Dias também irá reforçar o time, se tornando a nova Diretora de Operações a Ola Sports, empresa que tem a NWB e o canal NSports em seu guarda-chuva. A executiva será responsável pela organização e a integração das duas empresas.
- Assumo a direção operacional em um momento de transformação e otimismo, diante de um ciclo único para o esporte nos próximos três anos, com a Copa do Mundo masculina que a N Sports irá transmitir oficialmente, a Copa do Mundo feminina no Brasil e um ano olímpico na sequência. Vamos tornar nossa produção ainda mais forte, desenvolver talentos e abrir novos caminhos por meio da inovação - declarou.
Para o cargo de Chief Media & Growth Officer, a NSports anunciou Rodolpho Eufrosino para o cargo, que terá afunção de alavancar os negócios do canal e da NWB. O gestor explica que a parceria que o grupo da Ola Sports tem com a NOSA.ag, agência publicitária que atua no mercado esportivo, será importante para expandir o nome da emissora.
- Minha missão será orquestrar uma operação com uma plataforma única no mercado. Partindo da liderança estratégica, de conteúdo e mídia da NOSE.ag que, além de agência, gere um portfólio de creators icônicos que vão de Kaká a Adriane Galisteu, e canais como Pod Pah, Júlio Cocielo e Flamengo TV. A NWB é uma verdadeira powerhouse de conteúdo, com a escala de canais como Desimpedidos e Acelerados, somada à N Sports, um canal com direitos em diversas modalidades, Kings League e, com destaque neste ano, Copa do Mundo. Vamos trabalhar para criar soluções de mídia ainda mais integradas e inovadoras para nossos clientes e parceiros - finalizou.
