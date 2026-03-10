Kaio Jorge é baixa para Flamengo x Cruzeiro; saiba detalhes

Depois do título do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro redireciona suas atenções para o Brasileirão e irá enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira (11), pela 5ª rodada do torneio. Para o confronto, o técnico Tite terá um desfalque de peso.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O atacante Kaio Jorge teve um trauma no pé direito e não viaja com o restante do elenco para o Rio de Janeiro. Na última segunda-feira, a Raposa já havia informado a ausência de outro atacante, Bruno Rodrigues, que teve um estiramento muscular na coxa direita.

Além de Kaio Jorge, o volante Lucas Romero também será desfalque durante algumas semanas. El Perro teve uma fratura na costela sofrida por conta de um trauma em lance aos 36 minutos da primeira etapa do clássico pela final do Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

Outro atleta que será baixa no Rio de Janeiro é William, que está suspenso por ter recebido um cartão vermelho na partida contra o Corinthians.

Depois de realizarem trabalhos internos de recuperação na segunda-feira, os jogadores do Cruzeiro realizaram atividades técnicas e táticas na véspera do jogo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A delegação celeste viaja para o Rio de Janeiro na noite desta terça-feira.

continua após a publicidade

Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Flamengo x Cruzeiro

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes medem forças no Maracanã, no Rio de Janeiro, que deve receber grande público.

Rubro-negros e cruzeirenses chegam em alta para esse confronto. Afinal, ambos foram campeões estaduais. Nos pênaltis, a equipe carioca bateu o Fluminense e levantou a sua 40ª taça. Já a Raposa venceu o Atlético-MG, em confronto que ficou marcado por uma briga generalizada.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.