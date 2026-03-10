Botafogo mantém escalação para decisão pela Libertadores com o Barcelona-EQU; veja
Glorioso tem retornos importantes no plantel para duelo decisivo
O Botafogo está escalado para o duelo decisivo com o Barcelona-EQU, nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. O técnico Martín Anselmi repetiu a escalação dos últimos jogos.
+ Botafogo oficializa contratação do zagueiro venezuelano Ferraresi
Havia a expectativa pelo retorno de Allan ao time titular, com Newton sendo recuado. O argentino, no entanto, optou por preservar a estrutura dos três jogos disputados até então pela competição continental.
Com isso, o Botafogo está escalado com: Léo Linck, Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo, Alex Telles e Montoro; Jordan Barrera e Matheus Martins.
Do outro lado, o Barcelona de Guayaquil, do técnico César Farias, tem: Contreras, Carabalí, Báez, Sosa ee Vallecilla; Celiz, Quiñónez e Martínez; Rojas, Villalba e Rangel.
Na partida de ida, em Guayaquil, o time equatoriano abriu o placar com Villalba na primeira etapa, mas Matheus Martins deixou tudo igual e deixou um cenário favorável para o Glorioso resolver em casa. Uma vitória simples classifica o Botafogo para a fase de grupos da Libertadores.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X BARCELONA-(EQU)
LIBERTADORES - TERCEIRA FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: terça-feira, 10 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (CHI)
🖥️ VAR: Mathias Riqulme (CH)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Léo Linck, Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo, Alex Telles e Montoro; Jordan Barrera e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi.
BARCELONA-EQU: Contreras, Carabalí, Báez, Sosa ee Vallecilla; Celiz, Quiñónez e Martínez; Rojas, Villalba e Rangel. Técnico: César Farias.
