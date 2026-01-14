Foto de Kaio Jorge 'estreando' coleção exclusiva da Nike com Ronaldo viraliza nas redes

Em comemoração às três décadas de parceria entre a Nike e Ronaldo Fenômeno, a marca lançou em 2024 um kit exclusivo para presentar os talentos do futebol que fecham acordo de patrocínio com a empresa. O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, "estreou" em 2025 a lista dos atletas que receberam os itens e as imagens da assinatura do contrato voltaram a viralizar nas redes sociais meses após a publicação original.

O motivo da repercussão se dá por um detalhe da campanha de marketing promovida pela Nike que "passou batido", mas foi relembrado pela agência Manita Sports Marketing, uma das responsáveis pela ação. No kit, os atletas recebem uma caixa personalizada com a marca de Ronaldo Fenômeno que contém uma caneta numerada para assinar o documento. De forma sutil, a empresa colocou uma foto do rosto do Fenômeno dentro da caixa da caneta, de forma que o ex-jogador "observa" o atleta que está assinando o contrato.

Além da caneta personalizada, o box contém patchs comemorativos que celebram os 30 anos de parceria entre o ex-jogador e a empresa esportiva. O produto se torna ainda mais exclusivo pelo fato de terem sido produzidas apenas nove unidades do kit, em homenagem ao número da camisa do Fenômeno.

Kaio Jorge fez a estreia da coleção por ter recebido o segundo item produzido pela Nike. O primeiro ficou com o próprio Ronaldo. No lugar da foto com o olhar do ex-jogador, a caixa da caneta mostra um espelho para refletir o rosto do Fenômeno, reforçando que ele é o olhar que "mudou o jogo", como define a campanha da agência.

Kit da Nike tem canetas numeradas para presentar talentos que assinam com a marca. (Foto: Reprodução/Instagram/@sigamanita)

Após a empresa de publicidade resgatar a campanha com a Nike e Ronaldo, diversas páginas nas redes sociais voltaram a compartilhar o post e elogiar a estratégia da agência e da Nike na montagem dos kits para os jogadores que assinam os novos contratos.

No caso de Kaio Jorge, o atacante compartilhou as imagens do momento da assinatura em agosto de 2025. Além do kit em parceria com Ronaldo, outro destaque dos presentes recebidos pelo jogador da Nike foi uma ferradura de cavalos personalizada, que mostra a data da assinatura do contrato e as iniciais "KJ". O item é considerado símbolo de sorte e, junto com ela, a empresa enviou uma carta escrita à mão relembrando a trajetória do atleta.