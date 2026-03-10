Roger Machado acredita que ganhará confiança da torcida e celebra chance no São Paulo: 'Bastou um telefonema'

O técnico Roger Machado foi apresentado pelo São Paulo na noite desta terça-feira (10), no SuperCT, e durante uma longa entrevista coletiva, falou que acredita que ganhará a confiança do torcedor tricolor, também da alegria por ter sido chamado para esse desafio e que o time precisa pensar em títulos.

- Eu avalio uma das poucas e grandes oportunidades que estou tendo como treinador. A felicidade de estar no São Paulo transborda pelo fato de que, sabendo do desafio, sabendo da grandeza do clube, do que iria encontrar nesse ambiente, os atletas que tenho para trabalhar, não me fez pensar em nada mais do que aceitar o convite. Independentemente do tempo de permanência do contrato, do cenário, de adversidade, o que bastou receber o telefonema, perceber a grande oportunidade e aceitar esse desafio - disse o treinador, que está confiante no bom trabalho.

O contrato do treinador com o clube será curto, até o final desta temporada, mas Roger acredita que será suficiente para desenvolver um bom trabalho e conquistar títulos.

- Estamos adaptados a esse lugar, fazemos o máximo possível e a metodologia desenvolvida é baseada no pouco tempo de adaptação. É completamente possível desenvolver o trabalho mesmo com pouco tempo. No futebol, trabalhamos a várias mãos, os treinadores deixam um legado para que possamos assumir e desenvolver um trabalho - continuou o técnico.

Roger Machado, que chegou à capital paulista nesta manhã, já comandou o primeiro treinamento para conhecer o elenco tricolor. Segundo ele, uma das primeiras coisas que conversou com o grupo foi em relação a conquistar títulos.

- Uma das primeiras coisas que falei com os atletas é que temos o dever de manter a chama sempre acesa da conquista de títulos. Um clube grande precisa sempre olhar para o primeiro lugar. Encontrei atletas muito disponíveis e sedentos de aprendizado que os levem a grandes vitórias. A gente percebe no olhar do atleta – disse Roger Machado.

Contrato curto de Roger Machado no São Paulo

O contrato de Roger Machado com o Tricolor se encerra no final desta temporad, ou seja, será menos de um ano de trabalho. O dirigente afirmou que o vínculo se encerra juntamente com o mandato do presidente Harry Massis.

- Foi uma questão que nós colocamos francamente ao Roger, pois é o contrato que respeitamos todos. Termina a gestão, termina o mandato e eu posso garantir, eu fiz parte da negociação, que em nenhum momento isso foi um empecilho. Ele entendeu o desafio e a honra de estar aqui. Foi isso que eu, o Rafinha e o presidente transmitimos ao Roger - explicou Rui Costa, diretor de futebol.

