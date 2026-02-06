Clássico entre Ceará e Fortaleza tem invencibilidade de dez jogos
Alvinegro não é superado pelo Tricolor desde 2023
Os rivais Ceará e Fortaleza se enfrentam no próximo domingo (8), na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense. Em campo, o Alvinegro defenderá uma invencibilidade de dez jogos contra o Tricolor.
O Vovô não perde para o rival desde o dia 1º de abril de 2023, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. O Tricolor foi pentacampeão estadual após aquele triunfo por 2 a 1 e o empate em 2 a 2 na volta.
Ocorreram dez jogos de lá para cá, com quatro vitórias do Alvinegro e seis empates. Analisando as competições, foram sete partidas de Campeonato Cearense, duas pela Série A do Brasileirão e uma na Copa do Nordeste.
No duelo mais recente, o Fortaleza vencia por 1 a 0 e estava dando um grande passo na luta contra o rebaixamento. No entanto, o Ceará empatou nos minutos finais e frustrou os tricolores. O campeonato se encerrou com a queda dos dois times.
A partida na Arena Castelão terá início às 18h (de Brasília). Será o primeiro jogo em tal palco na temporada, já que os rivais vêm mandando seus duelos de Campeonato Cearense no Estádio Presidente Vargas.
Ceará e Fortaleza estão na Série B
O acesso é o grande objetivo de Ceará e Fortaleza nesta temporada. Os rivais foram rebaixados na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o que deixou o estado sem representantes na elite.
A Série B terá início em março. O Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste completam os calendários dos clubes.
