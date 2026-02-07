Atlético-MG depende apenas de si? Confira as chances de classificação para a semifinal do Mineiro

A primeira fase do Campeonato Mineiro entra em sua reta final, e os clubes passam a disputar objetivos distintos dentro da competição. No caso do Atlético, a meta é confirmar a classificação para a semifinal do torneio. Mas, afinal, como estão as chances do Galo?

Atualmente, o Atlético ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 10 pontos, um a menos que a URT, líder da chave com 11. De acordo com o regulamento do Campeonato Mineiro, avançam às semifinais os primeiros colocados de cada grupo (A, B e C), além do melhor segundo colocado geral.

Neste momento, o Galo possui a melhor campanha entre os segundos colocados, o que lhe garantiria vaga direta nas semifinais. Dessa forma, mesmo permanecendo na segunda posição do grupo, o Atlético depende apenas de seus próprios resultados para se classificar.

Apesar disso, o clube alvinegro busca a liderança do Grupo A com uma boa pontuação, o que pode dar o direito de decidir a semifinal em casa, na Arena MRV.

Segundo levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, as chances de classificação do Atlético para as semifinais são de 71,9%. O Galo aparece atrás apenas do América, que lidera o ranking com 91%, e do North, com 75,9%. O Cruzeiro, principal rival, tem probabilidade de 57,5% de avançar à próxima fase.

Confira os jogos restantes do Atlético no Campeonato Mineiro:

7° rodada (Campeonato Mineiro)

07/02 (sábado), às 18h30 - Atlético x Athletic - Arena MRV, Belo Horizonte

8° rodada (Campeonato Mineiro)

14/02 (sábado), às 19h - Itabirito x Atlético - Castor Cifuentes, Nova Lima

Atlético na última partida contra o Pouso Alegre (Foto: Pedro Souza / Atlético)

