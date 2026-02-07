São Paulo encara o Primavera em duelo importante por reação no Paulistão

O São Paulo enfrenta o Primavera em busca de uma reação importante no Campeonato Paulista. O jogo deste sábado (7) será um confronto direto entre as equipes. Na tabela da competição, os dois times estão empatados com sete pontos, com o Tricolor na 11ª colocação, enquanto a equipe de Indaiatuba aparece em décimo.

continua após a publicidade

Esta será a penúltima rodada da primeira fase. No compromisso seguinte pelo Estadual, o time de Hernán Crespo encara a Ponte Preta. Em caso de duas vitórias, o São Paulo ainda pode sonhar com uma vaga no mata-mata, o que representaria uma reação importante.

Parte desse "sufoco" se deve ao início irregular na competição. Com um começo de ano ruim, o Tricolor chegou a flertar com a proximidade da zona de rebaixamento. Agora, a classificação ainda é difícil, mas já não parece impossível.

continua após a publicidade

Dentro das metas esportivas e orçamentárias da temporada, o clube projetava uma campanha mais ambiciosa, chegando até a sonhar com uma final. Ainda assim, avançar ao mata-mata já daria um novo ânimo à equipe, que passa por um processo de reestruturação e também precisa manter atenção ao caixa.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

(Foto: Victor Froes/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Crespo pediu apoio da torcida

Vindo de três jogos sem perder, o São Paulo jogou a última partida na Vila Belmiro, contra o Santos, pelo Brasileirão. O técnico fez um apelo para a torcida. O São Paulo contou com 49.605 torcedores no Morumbis no último fim de semana. Diante do Santos, o Tricolor registrou o maior público da temporada até o momento. Três dias antes, contra o Flamengo, o time havia levado 27.203 pessoas ao estádio, um aumento de quase 13 mil torcedores.

continua após a publicidade

- Sábado contamos com todos. Unidos pelo São Paulo - disse nas redes sociais.

+ Aposte na vitória do São Paulo contra o Primavera pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Movido tanto pelos recentes escândalos políticos quanto pelo desempenho dentro de campo, o São Paulo vinha enfrentando desde o ano passado um período de baixa presença de público em seus jogos como mandante. Desconsiderando as partidas finais da temporada 2025, realizadas na Vila Belmiro, o clube se despediu do Morumbis em outubro do ano passado, contra o Bahia, com apenas 15.221 presentes.