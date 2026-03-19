Torcedora do Botafogo, apresentadora sobe o tom contra Marlon Freitas, do Palmeiras

Em uma entrevista para a ESPN, Marlon Freitas, do Palmeiras, disse que o título que mais gostou de ganhar na carreira foi o Campeonato Paulista de 2026, com o Verdão. Fernanda Maia, apresentadora do SBT e torcedora assumida do Botafogo, criticou o ex-jogador do Glorioso, dizendo que "nem ele acreditava naquilo".

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Em 2024, Marlon Freitas foi campeão da Libertadores e do Brasileiro com o Botafogo. Fernanda criticou a fala do meio-campista, dizendo que nem ele e nem os torcedores do Palmeiras acreditavam naquilo, já que o atleta tem até mesmo uma tatuagem da taça do torneio continental.

- Agora, a pergunta que é você fez pra jogar pra torcida ou você fez pra semear esse ódio que tá no seu coração? Eu não sei porque você não cura esse ódio, quando você tem uma tatuagem no braço da Libertadores que você ganhou de forma muito bonita aqui no Botafogo. Eu não vou apagar tua história não, cara. Você não merece ser ídolo não, mas a tua história tá escrita - disse.

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- Nem você acreditou, Marlon. Pra que tá fazendo isso? Se você falasse: "A Libertadores, tenho aqui a tatuagem" você ia tá respeitando a torcida do Botafogo e a torcida do Palmeiras também.

Porque eles sabem o que é a Libertadores. Porque eles sabem. Então, se você hoje é o Marlon que você é, que é bom jogador, que é experiente, que é campeão, como você gosta de dizer, isso tem muito a ver com o Botafogo - completou Fernanda.

Marlon Freitas é apresentado oficialmente pelo Palmeiras. (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

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Confusão com o ex-clube

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Na última quarta-feira, Palmeiras e Botafogo se enfrentaram no Allianz Parque. Com gols de Allan e John Arias, o Verdão superou o Glorioso por 2 a 1, que descontou com Danilo, no final. Depois do término do confronto, Marlon Freitas acabou discutindo com alguns ex-companheiros, dizendo que foi desrespeitado por Correa, do Alvinegro, e afirmando que deveria ser respeitado por eles, porque venceu títulos com a camisa do time carioca.