Leitura labial detalha briga de Marlon Freitas com jogadores do Botafogo: 'Ele não tem'
Alviverde venceu o duelo por 2 a 1
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Na partida que marcou o primeiro reencontro de Marlon Freitas com o Botafogo, seu ex-clube, o meio-campista chamou atenção ao se envolver em uma grande confusão com jogadores do Glorioso. A briga foi mais acalorada com o zagueiro Marçal e o atacante Joaquín Correa.
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Gustavo Machado, criador de conteúdo especialista em leitura labial, publicou em suas redes sociais um vídeo que parece revelar os detalhes escondidos por trás da confusão.
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Marlon Freitas foi tirar satisfação com Joaquín Correa, que tinha feito falta dura no volante do Palmeiras. A confusão se alastrou e jogadores dos dois times tiveram que ser contidos dentro de campo.
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Marlon Freitas trocou o Botafogo pelo Palmeiras
Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023 e se tornou um dos principais jogadores do elenco. Ele foi peça-chave nos títulos do Brasileirão 2024 e da Libertadores 2024, virou capitão, ídolo da torcida e símbolo de identificação com o projeto de John Textor.
O volante era muito querido, visto como "coração" do time e exemplo de raça e liderança. No final de 2025, o Palmeiras negociou e conseguiu a contratação dele por cerca de R$ 50 milhões. A transferência foi concretizada, e Marlon foi apresentado pelo Palmeiras no início de janeiro de 2026, assinando até o final de 2028.
Os dois clubes foram os principais concorrentes no Brasileirão e na Libertadores em 2023 e 2024. Ir para um rival direto é sempre sensível, e muitos torcedores viram a troca como uma grande "traição". A saída para um concorrente gerou sensação de abandono no auge, ainda mais com o clube em boa fase.
Após todas as polêmicas, a torcida do Botafogo fez uma enquete sobre a permanência de Marlon Freitas no bandeirão dos ídolos. A torcida aprovou majoritariamente (cerca de 81%) a retirada da foto do ex-capitão.
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