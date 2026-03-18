Arias manda recado após confusão de Marlon Freitas com jogadores do Botafogo

Marlon Freitas se envolveu em confusão com ex-companheiros de Botafogo após a vitória do Palmeiras na noite desta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Brasileirão. Após o jogo, Jhon Arias, autor de um dos gols do Verdão, falou sobre o caso.

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— Não sei (o que houve). Eu acho isso é feio demais, realmente mancha a imagem do futebol brasileiro. O Marlon é um cara extremamente vitorioso no Botafogo, merece um respeito especial. Tem que respeitar quem ganhou muito pelo clube. Não sei (o que aconteceu), eu estava cumprimentando os caras. Hoje foi um bom espetáculo e lastimável o jeito que terminou — disse o jogador do Palmeiras, ao "sportv".

Este foi o primeiro jogo contra o clube em que atuou de 2023 a 2025, onde foi capitão na conquista do Brasileirão e da Libertadores.

Briga com ex-companheiros de Botafogo

Logo após o apito final do árbitro Rafael Rodrigo Klein, Marlon Freitas discutiu com lideranças do elenco do Botafogo, como Marçal, Correa, Vitinho e Alex Telles. Em momento mais acalorado, Montoro foi para cima do volante, que, depois, viu a cena se repetir com Joaquín Correa.

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Isso porque, nos minutos finais, Marlon Freitas sofreu falta dura de Correa e ficou caído no gramado. O jogadores do Botafogo entenderam como "cera" do meia para retardar a partida, enquanto o Glorioso estava atrás do empate no Allianz Parque.

Com o resultado, o Verdão foi a 16 pontos na tabela e segue a caça ao líder São Paulo. O Alvinegro, por sua vez, amarga a zona de rebaixamento em crise que parece não ter fim.

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Marlon Freitas, do Palmeiras, se envolveu em confusão com jogadores do Botafogo (Foto: Reprodução/sportv)

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