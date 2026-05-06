Calculadora na mão: Confira as contas do Atlético-MG para avançar de fase na Sul-Americana

O empate em 2 a 2 com o Juventud, nesta terça-feira (5), complicou a situação do Atlético na briga por uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Ainda assim, mesmo na lanterna do Grupo B, o Galo mantém chances reais de classificação no torneio continental.

O empate em 2 a 2 com o Juventud, nesta terça-feira (5), complicou a situação do Atlético na briga por uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Ainda assim, mesmo na lanterna do Grupo B, o Galo mantém chances reais de classificação no torneio continental.

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Para garantir ao menos a segunda colocação, que leva aos playoffs contra equipes vindas da Libertadores, o Atlético precisa vencer os dois jogos restantes da fase de grupos. A equipe atua em casa nas duas partidas, contra Puerto Cabello e Cienciano. Caso conquiste as duas vitórias, chegará a 10 pontos, pontuação suficiente para assegurar, no mínimo, o segundo lugar.

Também há a possibilidade de classificação com uma vitória e um empate. Nesse cenário, porém, o clube dependeria de uma combinação de resultados favoráveis nos demais jogos do grupo.

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Já a briga pela liderança, que garante vaga direta nas oitavas de final, é mais complicada. Além de vencer os dois compromissos, o Atlético precisará derrotar o Cienciano por pelo menos dois gols de diferença, revertendo a desvantagem no confronto direto após a derrota por 1 a 0 no Peru. Também será necessário torcer por um tropeço do Juventud (URU), que ainda enfrenta Puerto Cabello e Cienciano nas rodadas finais. Um empate em qualquer dessas partidas já beneficiaria o time brasileiro.

Classificação do grupo B na Sul-Americana

1º – Cienciano-PER: 7 pontos – 2V, 1E, 1D, 4GM, 4GS, 0SG

2º – Puerto Cabello-VEN: 6 pontos – 2V, 0E, 2D, 5GM, 7GS, -2SG

3º – Juventud-URU: 5 pontos – 1V, 2E, 1D, 8GM, 5GS, 3SG

4º – Atlético: 4 pontos – 1V, 1E, 2D, 5GM, 6GS, -1SG

V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GM = gols marcados; GS = gols sofridos; SG = saldo de gols.

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Jogos restantes do Atlético na Sul-Americana

21/05 (quinta-feira) às 19h - Atlético-MG x Cienciano (Arena MRV)

27/05 (quarta-feira) às 19h - Atlético-MG x Puerto Cabello (Arena MRV)

Patch Sul-Americana Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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