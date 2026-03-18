menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Palmeiras aproveita noite difícil do Botafogo e vence no Allianz pelo Brasileirão

Cenário conturbado do Glorioso prejudicou desempenho, enquanto Verdão foi eficaz no terço final

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/03/2026
21:07
Atualizado há 2 minutos
Jhon Arias comemorando gol do Palmeiras (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em duelo de opostos no Brasileirão, válido pela sétima rodada, nesta quarta-feira (18), o Palmeiras teve mais dificuldade do que o cenário apresentou, mas venceu o Botafogo pelo placar de 2 a 1 no Allianz Parque. Andreas e Jhon Arias marcaram para os donos da casa, e Danilo descontou.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Verdão foi a 16 pontos na tabela e segue a caça ao São Paulo. O Alvinegro, por sua vez, amarga a zona de rebaixamento em crise que parece não ter fim.

Palmeiras aproveita roteiro

Uma situação vivida recentemente voltou a assombrar o Botafogo no Allianz Parque. Início tentando ditar o ritmo do jogo, criando boas oportunidades e, no primeiro ataque mais contundente sofrido, gol do adversário. Foi em contra-ataque pela esquerda que Arias rolou para trás e viu Andreas chegar para escorar, contando com desvio em Allan. Aos oito minutos, cenário favorável ao Palestra.

continua após a publicidade

Nas escapadas pelos lados e nos diversos erros do Alvinegro, Abel Ferreira viu uma oportunidade. Bola nos pés do adversário e saída aproveitando espaço dado à frente da zaga, com uma marcação frágil do time comandado por Martín Anselmi. Em uma das subidas, já no fim da etapa inicial, Arias foi parado por Medina, último homem, quando ia em direção à meta defendida por Raul. Vermelho para o camisa 6 do Botafogo e jogo novamente condicionado. Melhor para os donos da casa.

Expulsão de Medina prejudicou o Botafogo no Allianz (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/GazetaPress)

O Palmeiras aumentou a vantagem aproveitando erros defensivos do Botafogo com os espaços na transição. Assim, Arias carregou até a grande área e finalizou para marcar seu primeiro gol pelo Verdão aos seis da segunda etapa. O Glorioso, tentando movimentar o jogo, respondeu aos 13 com a famosa "Lei do Ex". Danilo tabelou com Matheus Martins e, após erro de Marlon Freitas, descontou.

continua após a publicidade

Ainda que com um a menos em campo, o Botafogo tentou ter o controle das ações e criou boas oportunidades na base do "abafa" enquanto sofria com contra-ataques. Raul fez boas intervenções e salvou um placar mais elástico. O Verdão confirmou os três pontos em um duelo mais complicado que o imaginado dado o contexto.

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 2 X 1 BOTAFOGO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 7ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de março, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Gols: Allan 8'/1ºT e Jhon Arias 6'/2ºT (PAL); Danilo 13'/2ºT (BOT)

Cartões amarelos: Sosa (PAL); Vilallba e Joaquín Correa (Botafogo)

Cartão vermelho: Medina (BOT)

⚽ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas (Lucas Evangelista), Jhon Arias (Larson) e Mauricio (Spsa); Allan (Felipe Anderson) e Flaco López (Vitor Roque).

BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi)
Raul, Vitinho, Bastos (Artur), Ferraresi (Justino) e Alex Telles; Danilo, Medina e Montoro, Jordan Barrera (Villalba), Matheus Martins (Joaquín Correa) e Júnior Santos (Santi Rodríguez).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias