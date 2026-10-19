A Inter de Limeira oficializou a criação de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com a entrada de um grupo de investidores que reúne nomes como Ronaldo, Roberto Carlos, o príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e um empresário haitiano. O projeto estabelece investimentos superiores a R$ 450 milhões em dez anos, com a proposta de fortalecer a estrutura do clube e prepará-lo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2027.

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Com a conclusão do acordo, os investidores ficarão com 80% das ações da SAF, enquanto a Inter de Limeira conservará os outros 20%. A formalização, inicialmente prevista para setembro, acabou sendo postergada por questões burocráticas. Agora, a conclusão do processo abre caminho para a execução do planejamento esportivo e financeiro.

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Nos dois primeiros anos, a previsão é de aportes iniciais de até R$ 20 milhões. Os recursos serão destinados ao futebol profissional, às categorias de base e à modernização da estrutura do clube. Entre as prioridades estão melhorias no centro de treinamento e no estádio Limeirão.

A mudança de gestão acontece após a Inter de Limeira alcançar um feito importante: o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro depois de 35 anos. Para comandar a SAF, o clube terá Enrico Ambrogini, que já ocupou o cargo de CEO da equipe entre 2019 e 2021. O executivo também trabalhou no Cruzeiro durante a passagem de Ronaldo pelo clube mineiro e acumulou experiência no futebol espanhol ao lado do ex-atacante.

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Inter de Limeira planeja elenco para 2027

Paralelamente à estruturação da SAF, a diretoria já trabalha na formação do elenco para a próxima temporada. Além da Série B nacional, a equipe disputará a Série A2 do Campeonato Paulista no primeiro semestre de 2027, competição em que buscará o acesso à elite estadual.

O técnico Matheus Costa tem a renovação contratual encaminhada. A intenção da diretoria também é preservar uma base do atual grupo, com a permanência de jogadores considerados importantes para o planejamento. Entre os nomes estão o lateral-direito Yan Silva, o zagueiro Lucas Santos, os meias Lucas Buchecha, Claudinho e Romarinho, além dos atacantes Miguel Bianconi, Getúlio e Vitor Leque.

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A meta estabelecida pelo projeto é levar a Inter de Limeira a um novo patamar no cenário nacional em até oito temporadas. Para isso, a estratégia prevê aliar os resultados dentro de campo ao fortalecimento financeiro e estrutural, apoiado pelos investimentos anunciados.

O primeiro desafio dessa nova etapa será a Série A2 do Campeonato Paulista, no início de 2027. A busca pelo acesso estadual será uma das prioridades da equipe, que pretende aproveitar a chegada dos investidores para consolidar o crescimento esportivo e estruturar o clube para os próximos anos.

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*Texto produzido por IA, com revisão de humanos