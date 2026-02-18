Fluminense reencontra Vasco na semifinal do Carioca com ferida aberta
Cruz-Maltino é pedra no sapato de Zubeldía
O Fluminense reecontra o Vasco neste domingo (22) em mais uma semifinal. Na última vez, pela Copa do Brasil, O Cruz-Maltino levou a melhor nos pênaltis. Agora, o confronto é válido pelo Campeonato Carioca. O Tricolor é favorito e vive grande fase em 2026, mas ainda tem uma ferida aberta do duelo do ano passado.
O Fluminense vive o melhor momento do futebol brasileiro em 2026. Líder entre os clubes da Série A em aproveitamento na temporada, com 83,3%, também é a equipe com mais vitórias no ano: oito até aqui. Esses fatores fazem do Clube das Laranjeiras o favorito no confronto. Além disso, o Vasco não conta mais com Rayan, destaque do time na classificação do ano passado.
O time porém ainda tem feridas abertas em relação ao duelo com o Vasco. O rival foi o único que conseguiu vencer o Tricolor no Maracanã desde a chegada de Zubeldía. Foram três jogos ao todo. Duas derrotas e uma vitória. No dia do triunfo, porém, o Fluminense amargou a eliminação da Copa do Brasil nos pênaltis. Ou seja, toda vez que o treinador argentino encontrou o Cruz-Maltino, o final não foi feliz para os tricolores. Se não fossem as partidas com o Vasco, o Flu estaria 100% no Maraca desde setembro, com 15 vitórias.
Semifinais do Carioca
As semifinais começam no domingo (22), com dois confrontos. Vasco e Fluminense se enfrentam às 18h, com mando provável no Nilton Santos, já que Madureira e Flamengo firmaram acordo para mandar os dois jogos no Maracanã. As equipes se enfrentam no mesmo dia, às 20h30, o que impede a realização do clássico no mesmo estádio.
O Vasco não possui liberação do BEPE para realizar clássicos em São Januário que não sejam contra o Botafogo, o que inviabiliza a utilização de sua casa neste confronto. Com isso, a expectativa é que o clube leve a partida para o Nilton Santos.
Os jogos de volta estão marcados para o fim de semana seguinte. Fluminense e Vasco se enfrentam no domingo, 01/03, às 18h, no Maracanã, enquanto Madureira e Flamengo duelam no segunda-feira, 02/03, às 21h, também no estádio.
Jogo de ida
22/02 - Vasco x Fluminense - 18h - estádio a definir - Globo, Sportv e Premiere
Jogo de volta
01/03 - Fluminense x Vasco - 18h - Maracanã - GETV, Sportv e Premiere
