Ronaldo sela paz com a CBF e opina sobre momento de Neymar
Fenômeno cogitou candidatura à presidência da entidade em 2024, mas não teve apoio
Após virar a página no imbróglio com a CBF no fim de 2024 e início de 2025, Ronaldo Fenômeno compartilhou bastidores e opiniões sobre o momento do futebol brasileiro. Em entrevista ao "VanCast", apresentado pelo jornalista Daniel Braune, o ex-atacante revelou conversa com o atual presidente da entidade, Samir Xaud, descartou qualquer possibilidade de candidatura no futuro e opinou sobre o momento de Neymar.
➡️ Sem Vini Jr, Fifa divulga lista de indicados ao The Best 2025; veja nomes
Em dezembro de 2024, Ronaldo chegou a oficializar pré-candidatura para o pleito após mandato de Ednaldo Rodrigues, mas não conseguiu apoio até março deste ano e desistiu. A fase, na visão do camisa 9 do penta, é de reestruturação.
— Não tenho nenhum interesse, nenhuma intenção de me candidatar à presidência da CBF em um futuro próximo. O futebol brasileiro vive um momento difícil, mas o presidente Samir tem boas intenções. Tive um papo muito longo com ele em Nova York e percebi a vontade dele de fazer as mudanças necessárias para o futebol brasileiro voltar a evoluir. Estaremos vigilantes, cobrando mudanças e ajudando no que eu puder — disse o ex-jogador.
— Vamos torcer, vamos ser "vigilantes". Sou um apaixonado por esse esporte, quero ver o Brasil sempre no topo. Estaremos vigilantes cobrando mudanças necessárias e ajudando, porque não. Estou sempre à disposição do presidente para estar próximo dele, ajudando no que eu puder — completou.
Ronaldo aponta importância de Neymar
Ronaldo destacou o tamanho dos desafios do técnico Carlo Ancelotti em um novo grupo da Seleção Brasileira e apontou a importância de Neymar para o grupo na próxima Copa do Mundo. A parte física conta muito na opinião do Fenômeno.
— O Ancelotti é um grande treinador, um amigo que já trouxe estabilidade à seleção. Tenho muita fé que ele pode alcançar grandes objetivos. E o Neymar é determinante, não temos outro jogador como ele. Se estiver 100% para a Copa, os resultados serão muito melhores.
