Fluminense: CBF toma decisão sobre jogos contra Flamengo, Palmeiras e São Paulo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as datas e horários das rodadas 34, 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. O Fluminense terá rodadas de peso na sequência: um clássico, um confronto que pode prejudicar um rival na briga pelo título e um confronto direto buscando vaga na Libertadores.

Agenda do Fluminense

Fluminense x Flamengo — Rodada 34

📍 Maracanã

🗓️ 19 de novembro (quarta-feira)

⏰ 21h30

Palmeiras x Fluminense — Rodada 35

📍 Allianz Parque

🗓️ 22 de novembro (sábado)

⏰ 21h30

Fluminense x São Paulo — Rodada 36

📍 Maracanã

🗓️ 27 de novembro (quinta-feira)

⏰ 20h30



Contra o Flamengo, um clássico, sempre um jogo a parte. O Tricolor colocará à prova sua invencibilidade no Maracanã como mandante. Três dias depois, o jogo é contra o Palmeiras, mas é inevitável pensar no rival. Uma vitória sobre o Alviverde é quase que um carimbo na vaga para a Libertadores 2026 para o Flu, mas ajudaria o rival Flamengo na briga pelo título. Qualquer que seja o resultado, dividirá torcdores.

Cinco dias depois, um jogo de seis pontos. Rival direto na briga pela Libertadores, o São Paulo é o oitavo colocado, enquanto o Tricolor é o sétimo. A depender das rodadas anteriores, o Fluminense pode eliminar as possibilidades de ser ultrapassados pelos paulistas na tabela.

Fluminense x Mirassol

O Flu enfrenta o Mirassol nesta quinta-feira (6), no Brasileirão. Após a derrota para o Ceará fora de casa por 2 a 0, o Tricolor volta a jogar no Maracanã, seu principal aliado sob comando de Zubeldía. Além do fator casa, o argentino volta a contar com Lucho Acosta, destaque desde que o treinador assumiu o time. Samuel Xavier e Thiago Silva, preservados, também retornam. Cano deve seguir fora.