CBF anuncia premiação extra aos 20 clubes da Série C: saiba valor
Clubes receberam o anúncio após pedido por melhorias, ainda em agosto
Os clubes da Série C receberam uma boa notícia. A CBF anunciou que vai pagar uma cota extra de premiação aos 20 clubes que participaram da edição deste ano do terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O valor total destinado às entidades é de R$ 3 milhões. Para cada uma, portanto, R$ 150 mil.
A reunião ocorreu na última segunda-feira, e foi a continuidade da conversa de agosto entre as partes. As partes buscam melhorias para a competição.
- Temos uma grande preocupação em reformular e modernizar as competições organizadas pela CBF para os próximos anos, fazendo delas produtos comerciais mais atrativos e sustentáveis economicamente. Saímos da reunião com os clubes da Série C mais uma vez satisfeitos pela retorno positivo que deram ao conhecer os planos que detalhamos - destacou o presidente da CBF, Samir Xaud, que completou:
- Com diálogo e trabalho em conjunto estamos seguindo em busca de horizontes melhores para o futebol brasileiro em todas as divisões.
Acesso e rebaixamento
A Ponte Preta foi a campeã da Série C desta temporada. O Londrina, o Náutico e o São Bernardo foram as outras equipes que conquistaram o acesso à Série B. Rebaixadas à quarta divisão foram Tombense, Retrô, ABC e CSA.
