Flamengo corre para inscrever reforços em meio a novos problemas com lesões

29/08/2024

Com as lesões de Michael e De La Cruz, Tite deve encontrar problemas para escalar o Flamengo diante do Corinthians, pelo Brasileirão. Além da dupla, o comandante conta com Cebolinha e Viña fora da temporada, enquanto Pedro, Arrascaeta e Gabigol se recuperam de problemas musculares.

Com isso, o clube corre para inscrever os novos reforços da janela de transferências, como Alex Sandro e Carlos Alcaraz. Enquanto o meia chega nesta quinta-feira (29) ao Rio de Janeiro, o lateral-esquerdo aterrissa no Galeão no dia seguinte.

O clube tenta agilizar as diversas documentações da dupla, uma vez que seus nomes ainda não estão no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ainda assim, a presença dos contratados diante do Corinthians é complicada, visto que os jogadores estão sem ritmo para o duelo do domingo (1).

No entanto, Tite terá o período da Data Fifa como uma janela para recuperar lesionados e trabalhar com os novos reforços visando o confronto de volta da Copa do Brasil diante do Bahia. Além disso, o Rubro-Negro tem compromisso pelas quartas de final da Libertadores também em setembro.

Nesses 10 dias de trabalho, Alex Sandro e Carlos Alcaraz farão seus primeiros treinos com a missão de adquirir a melhor forma física e entrosar com seus novos companheiros. A dupla é uma aposta chave, principalmente por conta dos recentes problemas enfrentados pelo clube.

O lateral-esquerdo chega para assumir a titularidade, uma vez que Ayrton Lucas é alvo de questionamentos. Por outro lado, o meia deve ganhar oportunidades em meio as lesões de Arrascaeta e De La Cruz, enquanto Gerson deixou o duelo com o Bahia muito cansado.

Com uma maratona de jogos devido as três competições, o Flamengo luta não somente com seus adversários, mas também com um calendário muito complicado. E assim será até o fim de 2024 caso siga vivo em busca da tríplice coroa.