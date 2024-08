Técnico do Flamengo, Tite manda forte recado à Conmebol após passar mal: ‘Desrespeito’

Técnico do Flamengo, Tite mandou recado duro à Conmebol (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 00:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Treinador do Flamengo, Tite mandou um duro recado à Conmebol após ter passado mal no fim da partida com o Bolívar, em La Paz. O comandante minimizou a questão da altitude, mas responsabilizou a entidade.

- Jogar em La Paz é muito difícil. Não vou usar o termo desumano, mas ele te traz uma série de problemas muito fortes. Se não derem um intervalo, vai dar problema. Deu comigo, mas vai dar mais sério. É absurdo a Conmebol obrigar as equipes a estarem um dia antes lá. É um desrespeito à ciência. Porque todas as pessoas sabem que a partir de seis, sete, oito horas, você começa a ter dor de cabeça. Se quiser chegar na hora do jogo, o clube é multado.

Após o confronto na Bolívia, Tite passou mal, foi atendido pelos médicos do clube em La Paz e retornou ao Rio de Janeiro com amparo. Chegando no Brasil, o treinador foi internado no Copa Star, onde permaneceu até a realização dos exames e receber alta.

No entanto, o comandante não pôde dirigir o Flamengo contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador retornou diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em que conquistou uma vitória e deu um passo em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.