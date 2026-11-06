Abel Ferreira já afirmou, em entrevistas recentes, que não gosta de estabelecer uma equipe titular, mas prefere contar com um elenco preparado para os diferentes desafios da temporada. Mauricio, no entanto, ganhou protagonismo nesta reta final de 2026 e deve seguir entre os 11 iniciais do Palmeiras nas decisões das próximas semanas.

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Novamente entre os titulares, o meia-atacante marcou um dos gols da goleada por 6 a 1 sobre o Remo e chegou a três participações diretas em gols nos últimos quatro jogos do Palmeiras. Nesse período, também balançou as redes na vitória que garantiu ao Alviverde vantagem mínima na semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco.

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- Preciso perceber quem vou tirar, não se ele merece jogar. Comigo, não é o nome que joga, é o rendimento. O Mauricio já jogou e já ficou de fora, como todos os outros. Já jogou o Marlon (Freitas) e ficou o Andreas (Pereira) de fora. Agora jogaram os dois e ficou o Lucas (Evangelista). Não jogo apenas com 11 jogadores - destacou o treinador em entrevista coletiva na última quinta-feira.

Para manter Mauricio entre os titulares, Abel Ferreira tem algumas alternativas na formação da equipe. Uma delas é retirar um dos três volantes para dar ao meia-atacante a função de conectar os setores. Nesse cenário, Andreas Pereira e Lucas Evangelista são os principais candidatos a deixar o time.

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Outra alternativa, considerada menos provável pela comissão técnica, seria abandonar o esquema com três zagueiros e adotar uma linha defensiva de quatro jogadores. Com a mudança, Alexander Barboza perderia espaço entre os titulares.

Com o gol marcado diante do Remo, Mauricio chegou a 16 na temporada e ampliou seu recorde pessoal de artilharia em um único ano. Pelo Palmeiras, são 15 gols, além de outro anotado pela seleção paraguaia na Copa do Mundo.

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Mauricio comemora gol do Palmeiras ao lado de companheiros (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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A ascensão de Mauricio, no entanto, tem impacto direto no espaço de Vitor Roque na equipe. Recém-recuperado de problemas físicos no tornozelo, o camisa 9 disputou sua primeira partida completa desde o afastamento, mas ainda busca recuperar a sequência entre os titulares.

Flaco López e Jhon Arias são considerados peças importantes na equipe, enquanto Abel Ferreira mantém o esquema com três zagueiros desde a chegada de Alexander Barboza, na janela de transferências do meio do ano. A formação, com Mauricio entre os titulares, reduz o espaço de Vitor Roque, que deve figurar entre as opções no banco de reservas nos próximos compromissos.

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Antes da pausa para a Data Fifa, o Palmeiras viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na partida de ida, disputada no Allianz Parque, o time alviverde venceu por 1 a 0.