Botafogo tem trunfo para enfrentar desafio da altitude na Libertadores

O Botafogo enfrenta o Nacional Postosí na quarta-feira (18) em partida decisiva pela pré-Libertadores. O que faz o jogo ser tão decisivo é a altitude do local onde o confronto vai acontecer: 3.967 metros. O Glorioso, porém, conta com um trunfo para conseguir um bom resultado nesse cenário desfiador para os times brasileiros. Esse trunfo atende por Martín Anselmi.

Há três anos, Anselmi enfrentava a altitude, não uma vez, mas jogo após jogo. O argentino foi treinador do Independente Del Valle entre 2022 e 2023, mandando seus jogos na altitude de 2.850 metros de Quito. Antes disso, ele ainda foi auxiliar do time equatoriano entre 2019 e 2020. O técnico falou sobre a vantagem após a eliminação do Botafogo para o Flamengo.

— Eu tenho experiência na altitude como mandante. A primeira coisa é ser inteligente. A segunda coisa é que temos que entender o que é uma coisa real e uma coisa mental. Não vamos ficar pensando na condição de jogo. Temos um plano de jogo. Sabemos que não vai ser um jogo normal, que a altitude muda muita coisa. Temos gente lá já treinando, que já contaram a experiência e estão fazendo bem as coisas. Estamos mentalmente fortes. Não controlamos isso. Temos que enfrentar como um inimigo a mais — disse Anselmi, que ainda acrescentou:

— Temos um jogo com circunstâncias diferentes e muito difíceis, com uma viagem extremamente desgastante, mas isso não pode ser desculpa para que essa equipe não compita como competiu hoje. Vamos seguir deixando tudo para passar para a próxima fase da Libertadores.

Anselmi foi auxiliar do Del Valle em 2019 e 2020. Retornou em 2022, como técnico principal. Nesse tempo, foram quatro títulos. Entre eles, a conquista da Copa Sul-Americana em 2022 contra o São Paulo. Em 2023, mais um triunfo contra um brasileiro. Dessa vez na Recopa, o Del Valle foi campeão em cima do Flamengo. No currículo pelo time equatoriano o treinador teve ainda a Copa Equador em 2022 e a Supercopa do Equador em 2023.

Independente Del Valle superou o Flamengo na Recopa (Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP)

Botafogo vai disputar a Taça Rio

O Flamengo venceu o Botafogo e se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. Com gols de Lucas Paquetá e Pulgar, o Rubro-Negro garantiu o resultado de 2 a 1 no Nilton Santos, neste domingo (15). Barboza descontou para o Glorioso.

Até o momento, Boavista e Volta Redonda são os outros eliminados do Campeonato Carioca e vão disputar a Taça Rio junto com o Botafogo. O último confronto da fase de quartas de final é entre Fluminense e Bangu, nesta segunda-feira (16), no Maracanã. A próxima partida do Alvinegro, porém, é pela pré-Libertadores, contra o Nacional Potosí, na quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília).

