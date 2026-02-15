Costa Rica e Naviraiense empatam pelo Sul-Mato-Grossense; veja gols

Costa Rica e Naviraiense empataram por 1 a 1 neste domingo (15), no Laertão, pela 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A Lance!TV, canal do Lance! no YouTube, transmitiu a partida ao vivo, com narração e imagens. Assista aos melhores momentos do jogo abaixo.

Os dois gols do jogo foram marcados na segunda etapa. Aos 2', o Costa Rica saiu na frente com gol de Tcharles, que havia acabado de entrar na partida. Valber recebeu cruzamento na grande área e tocou para o camisa 20, livre na área, balançar as redes. Depois, já aos 41 minutos, o Naviraiense buscou a igualdade. João Carlos aproveitou bobeira da defesa adversária na saída de bola e cruzou para Perea subir bem e mandar a bola no ângulo.

Com o empate, o invicto Naviraiense mantém a liderança do Sul-Mato-Grossense, com 14 pontos e um de vantagem sobre o Operário. O Costa Rica é sexto lugar, dentro da zona de classificação, mas ainda pode ser ultrapassado até o fim da rodada. Faltam dois jogos para o desfecho da primeira fase do Estadual, na qual os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto os colocados entre a 3ª e a 6ª posições disputam outro mata-mata anteriormente.

Sul-Mato-Grossense é transmitido pela Lance!TV

Os jogos do Sul-Mato-Grossense são transmitidos ao vivo pela Lance!TV. O duelo deste domingo (15) teve a exibição iniciada meia hora antes da partida, com um pré-jogo especial e matérias exclusivas. A cobertura contou com reportagens de Lucas Nepomuceno, comentários de Rafael Mello e narração de Lucas Borges, além da participação especial do influenciador Fellipera.